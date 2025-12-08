Slušaj vest

Jadranka Mihajlović iz Raške isheklala je 1.000 pari minđuša kako bi sinu kupila harmoniku!

Priča o Jadranki Mihajlović iz Raške, majci koja je poslu koji je, preko Instagrama, pokrenula pre nekoliko godina, dala dodatnu dimenziju heklanja minđuša kako bi svom sinu Slobodanu kupila harmoniku sa bariton basovima, dobila je svoj srećan epilog.

Kako piše portal Krug, meseci upornog rada, hiljade ukrštanja konca i nepresušna vera u sinovljev talenat, doveli su do toga da Slobodan napokon dobije instrument o kojem je sanjao – novu harmoniku vrednu oko 5.000 evra.

Foto: Printscreen/Instgram

Jadranka je prvobitno postavila cilj: da hekla i proda 1.000 pari minđuša po ceni od 500 dinara.

Nije slutila da će ta ideja, rođena iz brige i ljubavi, prerasti u pravi mali pokret dobrote.

- Akcija je trajala šest meseci, s tim što sam nakon prvog meseca ostala bez profila na društvenim mrežama. Mislila sam da tu stajem. Ali, nisam smela da razočaram ni svoje dete, ni ljude koji su već bili uz mene - priča Jadranka.

Foto: Printscreen/Instgram

Kako je vreme prolazilo, porudžbine su se nizale, ne samo za minđuše, već i za torbe od rafije i korpice za odlaganje naočara.

Kada je harmonika konačno mogla da se kupi, nastala je nova, lepa dilema: izabrati onu pravu.

- Bilo je izazovno – satima je isprobavao harmonike. Ali, kada sam videla radost u njegovim očima i prstima, znala sam da smo izabrali pravu. Čim smo ušli u kuću, svirao je do kasno u noć - priča Jadranka kroz osmeh.

Foto: Printscreen/Instgram

Slobodan iskazuje svoju ljubav kroz muziku i to je ono što bi želeo u životu da radi. Do sada je osvajao prva mesto na takmičenjima, bio sjajan i na Beogradskom festivalu harmonike. On već sada piše i svoje kompozicije. Ali, svoju harmoniku nije imao. Kako bi upisao srednju muzičku školu morao je da ima svoj instrument koji košta, praktično, kao jedan auto.

Sada Slobodana čeka novi korak – upis u Srednju muzičku školu u Kraljevu.

- Sprema prijemni, ima pet kompozicija da nauči. Uskoro ide i na konsultacije kod profesora. Veoma je uzbuđen i radi predan - kaže Jadranka, ponosna što su pred njim konačno otvorena vrata o kojima je maštao.

Za nju kao majku je ovo bila borba i škola u isto vreme. Ušla je u svet društvenih mreža koji joj nije bio blizak, radila noću, ustajala rano, prsti su je, kaže, boleli od heklanja. Ali – nije odustala.

- Nisam ni slutila da će moja priča otići toliko daleko. Moj trud se isplatio: pokazala sam deci da moraju biti borbena, dosledna i istrajna. To je moja najveća pobeda - kaže ona.

Poruka koju šalje jednostavna je, ali snažna:

- Neka vas želja povede, hrabrost prati, a upornost izvede na cilj.

Slobodan danas svira na instrumentu koji je nastao iz ljubavi, istrajnosti i jednog para ruku koje nisu odustale. A majka će, sasvim sigurno, iz prvog reda pratiti svaki njegov nastup sa ponosom zbog činjenice da su u tome zajedno uspeli.