Roditelji i učenici OŠ "Nadežda Petrović" uznemireni su nakon što je prošlog četvrtka u kabinetu za engleski jezik pronađena ceduljica u kojoj je navodno pisalo: "Pobiću vas sve 8. decembra za vreme drugog časa!"

Uzrujani roditelji čija deca pohađaju ovu osmoletku kažu da su preplašeni nakon ovog incidenta, te da deo njih danas nije dozvolio deci da idu na nastavu.

- Ćerka mi je ispričala da je neko dete nacrtalo crtež, kažu deca i da je bio izmazan krvlju i pisalo je: "Pobiću vas sve 08.12. za vreme dugog časa!" Taj crtež je našao jedan učenik u kabinetu engleskog, to sve deca po školi pričaju. Navodno je to učenik sedmog razreda napisao - ispričala je za Kurir jedna majka koja je želela da ostane anonimna.

Kaže da je roditelje iznenadilo to što im je to prijavila direktorka tek u petak uveče, a neki su za to čuli od svoje dece prethodni dan.

- Stigla je poruka od direktorke u petak, rekla je da će danas doći policija u školu, da će je obezbediti i da ona radi sve što može, kao i da će nam naknadno javiti informacije. Ništa nam više od toga nije javljeno. Danas većina dece koja ide u razred sa mojom ćerkom nije došla - rekla je ona.

Direktorka ove škola Marinela Ivanović rekla je u kratkom razgovoru za Kurir da škola radi.

- Škola radi, postupili smo po protokolu. Sprovodi se ispitivanje - navela je i zamolila nas da se obratimo Ministarsstvu prosvete.

Povodom situacije u kojoj su učenici OŠ "Nadežda Petrović" pronašli papir na kome su ispisani uznemirujući sadržaji, uprava škole, prema prvim informacijama koje je Ministarstvo prosvete dobilo, postupa u skladu sa Protokolom za postupanje u kriznim situacijama.

Uprava škole obavestila policiju

Kako navode za Kurir iz resornog ministarstva, uprava škole je odmah po saznanju obavestila policiju, koja dalje postupa u skladu sa svojim nadležnostima.

- Pored pojačanog dežurstva nastavnika, škola se obratila policiji i gradskoj službi obezbedenja, koje su obezbedile pojačano prisustvo pripadnika ovih službi u cilju obezbeđivanja većeg nivoa bezbednosti - naveli su.

Školski timovi za krizne situacije i zaštitu učenika od nasilja odmah u petak utvrdili su niz mera kojima se pruža podrška učenicima:

- Tokom današnjeg prvog časa nastavnici su razgovarali sa učenicima o događaju. Nastavnici i razredne starešine će pojačano pratiti ponašanje svih učenika i reagovati na najmanji nagoveštaj rizičnog ponašanja. Svim učenicima koji su uznemireni na raspolaganju su psiholog i pedagog škole koji će im pružiti podršku. Uprava škole će imati sastanak sa Savetom roditelja kako bi ih upoznala sa postupanjem i preduzetim merama - naglasili su u ministarstvu.

Ministarstvo prosvete odmah je u školu uputilo prosvetne savetnike Školske uprave Beograd koji prate postupanje škole i pružaju joj podršku, kako bi sprovela mere koje su u najboljem interesu učenika i njihove bezbednosti.