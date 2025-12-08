Slušaj vest

Suknja, haljina i malo šminke - u Nemačkoj su, bar po iskustvu nekih naših ljudi sa Balkana, ponekad dovoljan razlog za čuđenje, osudu ili barem podignutu obrvu!

Naime, tako barem tvrdi jedna žena sa Balkana koja se nedavno preselila u Nemačku i, kako navodi, primetila da ovde ljudi jako čudno reaguju kada se žena "skocka".

U Nemačkoj ljudi jako čudno reaguju kada se žena "skocka", tvrdi žena sa ovih prostora. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Pogotovo ako nosim suknju ili haljinu (ništa neprimereno) dobijam jako čudne poglede od ljudi u javnom prevozu. Ljudi me generalno streljaju pogledom. Inače dolazim iz Zagreba iz Hrvatske i kada god sam nosila suknju ili haljinu nikada nisam dobijala takve poglede - požalila se ona u Fejsbuk grupi "Balkanci u Njemačkoj" i dodala da je takođe iznenađuje što su u Nemačkoj mlađi ljudi kulturniji od starijih.

- Nedavno me u vozu jedna Švabica (gospođa nema manje od 60 godina) javno prozvala jer nosim suknju. Ignorisala sam je, no onda sam čula da je rekla: "Ma, garant neka iz Bugarske ili Rumunije". A ja doslovno ništa nisam uradila. Samo sam sedela i buljila u telefon - objašnjava ona.

Kaže da su ljudi neprijatni i u prodavnicama.

Ljudi Foto: Profimedia

- Jednom se jedna gospođa, u svojim ranim pedesetima, počela drati na kasirku, jer je počela kucati robu, pre nego što je ova stavila svu robu na pokretnu traku. Devojka ju je sva zbunjena gledala, a ova je samo nastavila da se dere. Gledam i čudim se. Kako tu ženu nije sramota da pravi dramu zbog takve sitnice?! - kaže ona i dodaje da ima još milion sličnih primera.

- Kad sretnem ovde naše ljude, nekako mi deluju najnormalniji. Neka mi netko objasni šta je s ovim narodom! Kao da je sve naopačke! - kaže ona dodajući da je očekivala da je nemačko društvo mnogo liberalnije, ali je očigledno pogrešila.

Njena objava izazvala je lavinu komentara. Mnogi su tvrdili da Nemci uopšte ne obraćaju pažnju na oblačenje i da u toj zemlji malte ne možeš ići go, a da niko i ne primeti.

- Iskreno, ja to ne mogu ni zamisliti. Čini mi se da neko hoda go ovde niko ga ne bi ni pogledao - navela je jedna naša žena i dodala da ako je igde doživela da je niko ne gleda bila je to Nemačka - napisala je u komentarima jedna žena sa Balkana dok je druga opet imala potpuno drugačije iskustvo.

- Možemo zaključiti da nije svuda isto. Ja živim na selu i kod mene je isto tako. Nedavno sam radila na školskom štandu. Bila sam najnormalnije - blago našminkana i normalno obučena i jedna mama s kojom sam inače dobra je podrugljivo komentirala kako nisu imali lepšu radnicu - kaže ona i dodaje da je njenu generaciju, žene od 35-40 godina, uhvatio neku ludi talas.