U bazi „Jug“ kod Bujanovca je realizovan međunarodni kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija, koji su pohađali pripadnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i oružanih snaga iz deset stranih zemalja.

Tokom tronedeljne obuke, polaznici su prošli teorijske i praktične sadržaje koji se odnose na najvažnije aspekte funkcionisanja integrisanih misija UN, proces planiranja u vojnoj komponenti i štabne funkcije i procedure, a značajan deo kursa bio je posvećen razmatranju iskustava štabnih oficira iz aktuelnih mirovnih operacija.

Foto: Ministarstvo odbrane

Kurs je organizovao Centar za mirovne operacije Vojske Srbije, uz angažovanje predavača iz Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije, Centra za mirovne operacije iz Kazahstana, Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Visokog komesarijata UN za izbeglice i Dečjeg fonda UN u Republici Srbiji.