U bazi „Jug“ kod Bujanovca je realizovan međunarodni kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija, koji su pohađali pripadnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i oružanih snaga iz deset stranih zemalja.

Tokom tronedeljne obuke, polaznici su prošli teorijske i praktične sadržaje koji se odnose na najvažnije aspekte funkcionisanja integrisanih misija UN, proces planiranja u vojnoj komponenti i štabne funkcije i procedure, a značajan deo kursa bio je posvećen razmatranju iskustava štabnih oficira iz aktuelnih mirovnih operacija.

4_1765205386.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Kurs je organizovao Centar za mirovne operacije Vojske Srbije, uz angažovanje predavača iz Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije, Centra za mirovne operacije iz Kazahstana, Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Visokog komesarijata UN za izbeglice i Dečjeg fonda UN u Republici Srbiji.

Za izvođenje ovog kursa po standardima i procedurama UN, naš Centar za mirovne operacije je sertifikovan od strane Integrisane službe za obuku UN. Interesovanje stranih zemalja za upućivanje svog osoblja na ovaj kurs je tradicionalno veliko, što govori o visokom kvalitetu obuke i priprema koje Vojska Srbije sprovodi za potrebe učešća u mirovnim operacijama.

