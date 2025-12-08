Slušaj vest

Ručke iznad vrata putnika u vozilima obično služe za držanje tokom vožnje, a koje mnogi smatraju samo dodatkom za držanje dok vozilo prelazi preko neravnina ili naglo skreće.

Međutim, ispostavilo se da su ove ručke daleko korisnije nego što ste mislili.

Iako ih mnogi koriste kao nešto za šta mogu da se uhvate dok se auto kreće, prava funkcija ovih ručki je potpuno drugačija.

Naime, one su dizajnirane da bi pomogle osobama sa invaliditetom da lakše uđu i izađu iz vozila.

Popularni YouTube kanal "Bright Side" je u svom videu, koji je pogledalo više miliona ljudi, objasnio ovu funkciju.

- Iznad svakih vrata automobila obično ćete pronaći ručku. Zovem je "oh ne" ručka. Tu je da vam posluži za držanje kada vaša baka odluči da vozi kao NASCAR vozač - rečeno je u videu.

Ljudima sa fizičkim poteškoćama potrebna je dodatna pomoć prilikom ulaska i izlaska iz vozila. Zbog toga su ove ručke zaista korisne.

Zašto vrata vozača obično nemaju ovu ručku?

Postoji nekoliko razloga.

Prema objašnjenju iz videa, volan može poslužiti kao improvizovana ručka za vozače, dok bi sa druge strane držanje za ručku u toku vožnje moglo da bude opasno.