Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i evropski komesar za zdravlje i bezbednost hrane Oliver Varhelji potpisali su danas u Briselu dokument kojim je Srbija pristupila programu EU4HEALTH i kao zemlja kandidat formalno postala punopravni učesnik najvećeg zdravstvenog programa u istoriji Evropske unije, koji je vredan više od pet milijardi evra.

Lončar je tom prilikom rekao da učešće u EU4HEALTH programu nije samo finansijska potpora, već jasna potvrda opredeljenja Srbije da se njen zdravstveni sistem razvija u skladu sa standardima EU.

- Ovaj program nam omogućava ne samo finansijsku i tehničku podršku, već i uključenost u evropsku zdravstvenu zajednicu, u kojoj građani Srbije treba da zauzmu ravnopravno mesto - istakao je Lončar, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Dodao je da je cilj kojem Srbija teži vrlo jasan, ukazujući da je to snažniji, moderniji i efikasniji zdravstveni sistem koji će biti potpuno usklađen sa standardima Evropske unije, ali istovremeno prilagođen potrebama naših građana.

Komesar Varhelji je naglasio da mu potpisivanje sa Srbijom predstavlja izuzetno zadovoljstvo.

- Zajedno smo fokusirani na to da poboljšamo zdravstvenu zaštitu, kako u Evropskoj uniji, tako i u zemljama kandidatima za članstvo. Zajedno sa ministrom Lončarom i Srbijom, dobićemo najbolje iz ovog projekta - poručio je Varhelji.