Srpska pravoslavna crkva 9. decembra proslavlja praznik Svetog Alimpija Stolpnika. Iako praznik Sveti Alimpijе nije zapovedan, a time i neradan za vernike, njegov kult je rasprostranjen kod Srba i slavi se i kao krsna slava.
Sveti Alimpije Stolpnik bio je hrišćanski asketa iz VII veka, rođen oko 522. u Andrijanapolju u Paflagoniji. Još kao dete predat je na službu Bogu i služio je kao đakon episkopa Teodora, koji ga je naučio Svetom pismu. Želeo je život u molitvi i samoći, pa se nastanio na napuštenom grčkom groblju pored Paflagonije, poznatom po demonskim priviđenjima, gde je živeo na stubu u postu i molitvi oko 53 godine – otuda naziv Stolpnik.
Uprkos podsmehu, ljudi su ga vremenom počeli poštovati i dolaziti mu radi utehe i isceljenja. Oko stuba su podignuta dva manastira, muški i ženski, u kom su živele njegova majka i sestra. Smatra se da je živeo 120 godina i upokojio se 640. godine. Njegova glava čuva se u manastiru Kutlumuš na Svetoj Gori.
Poštovan je u pravoslavnoj i katoličkoj crkvi i smatra se jednim od trojice velikih stolpnika. Na ikonama je prikazan u pustinjačkoj odeći na stolpu. U narodu je zaštitnik stoke, pa se na njegov dan stoka ne upreže. Predanje kaže da je “pregazio” kugu, te se ona više nije javljala. U Srbiji je poznat i kao Sveti Đorđe Alimpije zbog spomena osvećenja dva hrama Svetog Georgija na taj dan, pa je narod spojio kult ova dva svetitelja.
