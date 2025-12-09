Srpska pravoslavna crkva 9. decembra proslavlja praznik Svetog Alimpija Stolpnika. Iako praznik Sveti Alimpijе nije zapovedan, a time i neradan za vernike, njegov kult je rasprostranjen kod Srba i slavi se i kao krsna slava.

Sveti Alimpije Stolpnik bio je hrišćanski asketa iz VII veka, rođen oko 522. u Andrijanapolju u Paflagoniji. Još kao dete predat je na službu Bogu i služio je kao đakon episkopa Teodora, koji ga je naučio Svetom pismu. Želeo je život u molitvi i samoći, pa se nastanio na napuštenom grčkom groblju pored Paflagonije, poznatom po demonskim priviđenjima, gde je živeo na stubu u postu i molitvi oko 53 godine – otuda naziv Stolpnik.

Uprkos podsmehu, ljudi su ga vremenom počeli poštovati i dolaziti mu radi utehe i isceljenja. Oko stuba su podignuta dva manastira, muški i ženski, u kom su živele njegova majka i sestra. Smatra se da je živeo 120 godina i upokojio se 640. godine. Njegova glava čuva se u manastiru Kutlumuš na Svetoj Gori.