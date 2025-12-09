Slušaj vest

Hrabra devojčica Nikolina Ćirić iz Čačka suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama koje zahtevaju dugotrajno lečenje i specijalizovane terapije. Rođena je prevremeno u sedmom mesecu sa 850 grama i tada kreće njena borba za život.

- U inkubatoru je dobila masovno krvarenje u glavi i u plućima gde je nastao hidrocefalus. Nakon toga nam je urađena VP šant pumpa. Nakon toga, godinu i po dana kasnije saznajemo da ona ima i dečju cerebralnu paralizu. Kreću epileptični napadi - rekla je za Kurir Danijela Milutinović, majka Nikoline.

Svaki dan za malu Nikolinu pun je teških izazova. Otežano hoda, ne može sama da jede i obavlja fiziološke potrebe i nije samostalna.

- Ona je još uvek u pelenama, znači mora da se vodi računa oko toga. Kada su promene vremena, šant reaguje, dobija epi napade, ne može samostalno da hoda, ne može da jede, ne može da obavlja fiziološke potrebe, ne zna kada ih obavlja - rekla je majka hrabre devojčice iz Čačka.

Ova osmogodišnja, teško bolesna devojčica odrasta sa majkom, bratom i sestrama koji joj poklanjaju bezuslovnu ljubav i pažnju.

- Većinski vremena se igramo ili gledamo neki crtać ili film. Ona izabere većinski, a i nije teško se brinuti o njoj, lako je jer je puno volim - rekla je sestra Tijana Karadarević.

Nikolina je do sada imala nekoliko operacija. Dva puta je primila matične ćelije, nakon kojih je počela da guta hranu, raste i da mentalno sazreva. Ali to je nedovoljno. Njoj je sada neophodna operacija u Turskoj.

Kako možete pomoći

Žiro račun za uplatu Nikolini je 200 110901810 33

Majka je pred našim kamerama rekla da trenutno raspolažu sa svega par hiljada evra, a da je za ovakvu vrstu lečenja neophodno 90.000 evra.

Ona je učenica drugog razreda Osnovne škole "Milica Pavlović". Trudi se da i pored jako narušenog zdravlja postigne zadovoljavajući uspeh u školi. Njena porodica nije u mogućnosti da plati troškove lečenja. I svaki vid pomoći je od velikog značaja.

