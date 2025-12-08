Slušaj vest

Aleksandar Bećić, pisac i novinar, umro je u 59. godini.

Rođen 20. septembra 1967. u Čačku, sin je legendarnog jugoslovenskog glumca Zorana Bećića. Školovao se u Čačku, ali i u Sarajevu, a po završetku gimnazije hteo je da postane lekar.

- Na nagovor moje profesorke istorije u čačanskoj Gimnaziji, Ljiljane Popović, upisao sam novinarski smer. U tom zanatu sam se dobro snašao zahvaljujući razrednom starešini i dugogodišnjem dopisniku beogradskih listova iz Čačka - Rašku Stefanoviću, ali i profesorima sarajevskog Fakulteta političkih nauka Veljko Vlahović, gde sam studirao novinarstvo. Toliko sam se dobro snašao da sam više od tri decenije proveo kao novinar i urednik - pisao je Bećić.

Bećić je karijeru gradio u nekoliko poznatih medija u Srbiji

Prvo uredničko zaduženje mu je bilo u dnevnom listu "Balkan", a potom je dve godine bio šef PR službe prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Usledio je period proveden u današnjoj Adria Media Grupi, gde je bio urednik u dnevnom listu "Kurir", a posle i šef kompanijske službe za odnose sa javnošću.

Bio je član Borda direktora Evropskog instituta u Srbiji, a zatim glavni urednik portala "Kolumnista".

Godine 2023. pridružio se kompaniji Internet Group, gde je prvo radio u portalu Telegraf.rs, a zatim u portalu Aero.rs.

Pored novinarske karijere, Aleksandar se ostvario i u književnosti

- Pisanje sam zavoleo zahvaljujući profesoru srpskog jezika u već pomenutoj Gimnaziji - Bošku Ćaloviću. Ko zna: Da sam ranije krenuo ovim putem možda bih danas bio mnogo poznatiji. Ali, ne žalim se - pisao je on.

Objavio je četiri knjige pesama ("Pisma starom gospodinu", "Bajka za bivše štitonoše", "Stihovi u četiri ruke" (sa Svetlanom Fucić) i "Poslednja knjiga stihova"). Bećić je objavio i četiri dramska teksta ("Telefon", "Sin domaćeg izdajnika", "Partija bivših" i "Pod šljivom"). I romaneskno stvaralaštvo je u znaku broja četiri. Objavio je četiri romana: "Svi naši razvodi i ostale porodične priče", "Evo zašto te volim", "Prvi čin" i roman "Tabloid", na osnovu kog je nastao scenario za film i seriju.

Bećić je živeo i radio u Mladenovcu.