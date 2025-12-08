Slušaj vest

Pred novogodišnje i božićne praznike svi oni koji se odluče da putuje u Mađarsku ili da kroz nju samo prođu kako bi stigli do drugih zemalja Evropske unije treba dobro da osmisle taktiku — kada tačno krenuti na put, kuda ići i što je najvažnije, ako omašite sa strategijom — osigurate nekako sebi jake živce i strpljenje za višesatna čekanja, čak i do 8 sati!

Gužve na granicama su počele i predviđa se da će tek da ih bude, dok je glavni "krivac" tome novi EES sistem na graničnim prelazima. Tako je jedna Beograđanka minulog vikenda čekala je punih 8 sati na graničnom prelazu sa Mađarskom, dok je druga imala mnogo više sreće — iz Srbije u Mađarsku, krenula je kasnije, a stigla mnogo ranije jer je granicu prešla za 45 minuta! Evo u čemu je caka.

Gužve na granicama pred novogodišnje praznike nisu neuobičajene, ali ove godine, uvođenjem novog EES sistema na granicama sa državama Šengen zone, a sa kojima se graniči Srbija, postaju još veće. Među njima je i Mađarska.

Beograđanka 8 sati čekala na Horgošu

Teodora iz Beograda doživela je agoniju nakon osmočasovnog čekanja na graničnom prelazu Horgoš proteklog vikenda. Ona je sa drugaricama u petak uveče oko 9 časova krenula na jednodnevni izlet u Budimpeštu iz Beograda, a u Mađarsku je ušla tek u 7 ujutru, put koji u regularnim uslovima traje 5, 6 sati, ona je putovala duplo više!

Na graničnom prelazu Horgoš stigla je oko ponoći, da bi na ulaz u Mađarsku čekala punih sedam sati, dok je najveća greška bila, kako kaže, to što su odlučile da na putovanje idu autobusom!

- Upale smo i u predaju smene, strefilo nas je sve što je moglo. Na putničkim terminalima prošlo je svega nekoliko vozila, sve vreme je bilo prazno, kao u gradu duhova. Rečeno nam je i da su palili i gasili sistem, a onda smo i mi napokon došle na red. Uspele smo da se registrujemo u EES, a zbog procedure od 3 minuta mi smo morale da čekamo 8 sati - ispričala je Teodora za "Blic".

Druga Beograđanka prešla granicu za 45 minuta

I druga Beograđanka putovala je proteklog vikenda u Budimpeštu autobusom na novogodišnji advent, ali je očigledno je imala mnogo više sreće. Naime, ona je mađarsku granicu, kako tvrdi prešla za 45 minuta.

- Na advent u Budimpeštu krenuli smo autobusom iz Beograda u petak uveče, preko agencije. Krenuli smo oko 23 sata i stigli oko 2 ujutru na granicu. Sve je brzo išlo, iako bio je uključen novi EES sistem. Na granici sa Mađarskom predali smo pasoše, zatim radili skeniranje, nije bilo otisaka prstiju. Granicu smo prešli za 45 minuta. U Budimpeštu smo stigli u ranim jutarnjim satima - ispričala je Ana.

Ovo je olakšica za koju mnogi državljani Srbije ne znaju kad prelaze domaću granicu

Kako kaže, u Mađarsku su ušli i izašli preko graničnog prelaza Kelebija, gde je daleko manja gužva nego na Horgošu.

- U povratku, opet smo išli preko Kelebije. Na granici je bilo ispred nas šest autobusa, radio je novi sistem, bez ikakvih zastoja. Izađe se iz autobusa, tri carinika stoje, prvo skeniranje, zatim uzimaju otiske prstiju, pa pasoška kontrola, i to je to. Tri minuta po osobi - priča ova Beograđanka.

Preporuka je uvek da se koriste alternativni granični prelazi, umesto glavnih, jer je na njima manja gužva, ali i tu budite dobro informisani kada koji radi, jer njihovo radno vreme nije od 0 do 24.