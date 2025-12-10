Slušaj vest

Volonteri Sokobanjskog ekološkog društva (SED) zbrinuli su prošle nedelje ukupno 11 slepih miševa koji su ispali iz šupljeg debla tokom sanitarne rezidbe drveća u gradskom parku u centru Sokobanje.

U jednoj od odsečenih grana, radnici JP Zelenilo Sokobanja pronašli su desetak jedinki šišmiša, o čemu su obavestili SED.

Kako je saopštilo ovo društvo, njihovi volonteri su ubrzo došli na lice mesta i ustanovili da se radi životinje pripadaju vrsti obični (srednji) noćnik, na latinskom Nyctalus noctula. U pitanju je strogo zaštićena vrsta slepih miševa u Srbiji.

Pronađeno je ukupno deset ženki i jedan mužjak, naknadnim pregledom je utvrđeno.

Iako najčešće nastanjuju šume, obični noćnici mogu se pronaći i u gradskim sredinama sa odgovarajućim starim i šupljim drvećem, prenosi portal Klima 101.

U ovo doba godine i u ovakvim vremenskim prilikama, noćnici u većim ili manjim grupama hiberniraju – najčešće u šupljim starim stablima. Zanimljivo je pomenuti da ove kolonije "uspavanih šišmiša" mogu da broje i do 1.000 jedinki.

S obzirom na to da su slepi miševi iz sokobanjskog parka pokazivali znake buđenja, volonteri SED-a su ih, u skladu sa preporukama stručnjaka, prikupili i odneli na hladnu i mirnu, privremenu lokaciju na kojoj mogu nastaviti zimski san.

U međuvremenu, u saradnji sa biolozima iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, slepim miševima iz Sokobanje obezbeđeno je odgovarajuće, trajnije sklonište. Da bi imali uslove najpribližnije prirodnim, šišmiši su ubačeni u manje šuplje deblo sa odgovarajućim ulaznim otvorom, koje je zatim pričvršćeno unutar velikog šupljeg stabla u Rudini, šumi hrastova kod sokobanjskog sela Radenkovac.

U blizini lokacije postavljena je i kamera kojom se može pratiti ponašanje i stanje noćnika, kao i eventualno ugrožavanje novog skloništa.

Prebacivanju je prethodio pregled i markiranje koje je, na poziv SED-a, obavio stručnjak za slepe miševe dr Milan Paunović. Deset mladih ženki i jedan mladi mužjak, svi u dobroj kondiciji, premereni su i obeleženi prstenovima sa jedinstvenim brojevima. Prstenovanje omogućava naučnicima da, u slučaju ponovnog pronalaska neke od ovih jedinki, uporede podatke i bolje razumeju njihove navike, kretanje, dužinu života i slično.

Stručne savete u vezi zbrinjavanja dala je dr Jelena Burazerović, naučni saradnik Instituta za zoologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Iako mu je telesna masa retko veća od 30 grama, obični noćnik spada u krupnije šišmiše i izuzetan je letač, sposoban da razvije brzinu do 50 km/h. Ključan je za ekosistem jer se hrani velikim brojem insekata kao što su mušice, moljci i tvrdokrilci, čime efikasno reguliše njihovu brojnost.

"Zahvaljujemo zaposlenima u JP Zelenilo što su prepoznali značaj vrste i pozvali nas da zbrinemo ugrožene jedinke", poručili su iz Sokobanjskog ekološkog društva (SED).