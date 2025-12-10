Slušaj vest

Dovoljno je provesti samo nekoliko minuta na društvenim mrežama da biste videli bezbroj snimaka pasa koji "odgovaraju" svojim vlasnicima, sede poput ljudi ili ih prate u stopu. Mnogi vlasnici ne samo da prihvataju ove simpatične navike, već svog ljubimca smatraju ravnopravnim članom porodice.

Naučna istraživanja potvrđuju ono što vlasnici već odavno znaju — psi nas "čitaju", reagujući na naše emocije izražene kroz držanje, izraze lica pa čak i miris. O pasminama koje se ponašaju više kao četvoronožni cimeri nego kao potomci vukova za Newsweek je govorio veterinar dr Nejtanijel Rejkstrou.

Dr Rejkstrou je otkrio kojih se pet pasmina, prema njegovom iskustvu, najviše ponaša kao ljudi. Zanimljivo je da se sve one nalaze i na vrhu liste najinteligentnijih pasa prema istraživanju Stenlija Korena, autora knjige Inteligencija pasa.

Graničarski škotski ovčar (border koli)

Poznati po svojim pastirskim sposobnostima, border koli se smatra najpametnijom pasminom. Dr Rejkstrou objašnjava da ovi psi često razumeju ljudske rutine bolje nego što očekujemo.

- Oni prepoznaju male znakove, brzo prilagođavaju svoje ponašanje i vole biti uključeni u svaki zadatak. Njihova kombinacija inteligencije i pažljivosti može delovati gotovo ljudski - rekao je.

Pudla

Pudle, koje je Koren rangirao kao drugu najinteligentniju pasminu, nisu samo pametne.

- Pudle su bistri mislioci, ali se takođe odlično prilagođavaju raspoloženju svojih vlasnika. Primećuju kada nešto nije u redu i često ostaju blizu bez da im se to kaže - istakao je Rejkstrou.

pudla Foto: Shutterstock

Zlatni retriver

Zlatni retriveri su jedna od najomiljenijih pasmina, poznati po svojoj harizmi i smešnim, gotovo ljudskim reakcijama. Često ih se može videti kako izvode nešto neobično ili bacaju značajne poglede kako bi privukli pažnju.

- Ovi psi dobro čitaju ljude. Reaguju na ton glasa, govor tela i emocionalne promene s vrstom nežnosti koju mnogi upoređuju s ljudskom empatijom. Takođe vole da budu uključeni u rutinske aktivnosti i društvene situacije - kaže Rejkstrou.

Zlatni retriver Foto: Profimedia

Labrador retriver

Labrador retriver je, prema Američkom kinološkom savezu (AKC), čak 31 godinu zaredom bio najpopularnija pasmina. Dr Rejkstrou ih opisuje kao opuštene pse orijentisane na ljude.

- Pažljivo posmatraju svoje porodice i brzo se prilagođavaju, bez obzira da li je domaćinstvo užurbano ili opušteno. Pridružuju se i ostaju povezani sa svojim ljudima.

Labrador retriver Foto: Profimedia

Nemački ovčar

Nemački ovčari su poznati po svom izvanrednom karakteru – odanosti, hrabrosti i samopouzdanju.

Njihova sposobnost učenja složenih naredbi i urođeni zaštitnički instinkt čine ih idealnim porodičnim čuvarima, ali i radnim psima u policiji, vojsci te timovima za potragu i spašavanje.

- Mnogi ih vlasnici opisuju kao partnere jer žele da budu deo onoga što njihov čovek radi. Oni stvaraju duboke veze i razumeju složene naredbe, ali takođe obraćaju pažnju na emocionalne znakove - rekao je Rejkstrou.