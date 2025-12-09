Slušaj vest

U Srbiji će ujutru biti mestimično magla i niska oblačnost, koja će se u nekim nižim predelima zadržavati pre podne, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do pet, a najviša od devet do 14 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će ujutro biti magla i niska oblačnost, koja će se na širem području grada zadržavati i pre podne. Sredinom dana i posle podne biće pretežno sunčano. Vetar će biti slab, uglavnom jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od dva do pet, a najviša oko 12 stepeni Celzijusa.

Vreme narednih dana

Očekuje se da će sreda (10.12.) biti dan sa najređom pojavom magle i sa najdužim sunčanim intervalima u većini krajeva, ali od četvrtka (11.12.) do kraja perioda (16.12.) u većini nižih predela celodnevna magla i niska oblačnost. Dnevne temperature sredinom sedmice i oko 15 stepeni, a zatim u padu.

U Beogradu više sunčanih perioda u utorak posle podne i u sredu (09 - 10.12.), a u ostatku sedmice maglovito i tmurno.

