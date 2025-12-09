Maglovito će biti u kotlinama

Vozače danas očekuje magla i smanjena vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima, a posebno na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova.

"Vozite oprezno jer su kolovozi vlažni, a tokom dana moguće su i slabe padavine", apeluje AMSS na vozače.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju do šest sati. Na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju do 360 minuta, Šidu 300 minuta, Bezdan 180, Sremskoj Rači 60, Kelebiji 240 minuta i Horgošu 90 minuta.