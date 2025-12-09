Slušaj vest

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima kod državne granice sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik, kod petlje Batočina - petlja Pojate, petlje Beška - petlja Novi Banovci, petlje Bubanj Potok - petlja Batočina, petlje Feketić - petlja Sirig, petlje Kovilj - petlja Beška, petlje Pojate - petlja Trupale, petlje Sirig - petlja Kovil, petlje Trupale - petlja Grdelica, kod Feketića, Ljiga, Takova, Preljine...

Magla smanjuje vidljivost na putevima kod Aerodroma "NIkola tesla", državne granice sa Hrvatskom (granični prelaz Batrovci) - petlja Ruma, petlje Dobanovci - petlja Beograd, kod Pirota, Pančeva, Sombora, Bača, Obrovca, Kanjiže, Čoke, Zrenjanina, Kovina, Iriga, Ivanjice...

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JPPS apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Najopterećeniji putni pravci I, II i III prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu izveštaja Štaba Zimske službe.