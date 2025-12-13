Slušaj vest

Dok mnogi zimi uživaju u toplini svojih domova uz šolju čaja, neki ne poznaju ni toplinu kreveta ni sigurnost četiri zida.

Na hladnom betonu centra grada, život provode baka i deka, ušuškani u slojeve starih ćebadi i kartona. Tu dele obrok, sitnice i trenutke, dok prolaznici gledaju, osećajući nemoć pred sudbinom koju im je život nametnuo.

Dok ljudi žure ka toplim stanovima, na pločniku ostaju oni koji nemaju gde da odu. Na hladnim pločama, klupama, stepeništu... Pod slojevima ćebadi i kartona, tako i ovi baka i deka provode još jednu noć.

Jedna prolaznica koja ih često viđa opisala je scenu koju ne može da zaboravi.

Deka ušuškava baku na ulici Foto: Screenshot

- Centar grada, deka ušuškava baku da spava, preko ćebadi stavlja karton, pre toga je sedeo pored nje, nešto su jeli, delili. Viđam ih stalno ovde, kako da im pomognemo? - napisala je ona uz kratki video-snimak na Tiktoku.

Snimak je objavljen na nalogu pod nikom "anitakeserovic1".

- Svakog dana prolazm tu više puta dnevno. Oni čiste ceo taj plato da im bude sve uredno. Uvek lepo slože svoju ćebad. Mnogo mi ih je zao. Niko ne zna kakvu sudbinu nose ljudi - napisala je jedna korisnica ispod video-snimka.

Snimak je nastao kod Beograđanke.

- Strašno, ovo je ovako i u Hrvatskoj, ništa bolja situacija, jako teško, ufff - navodi se u jednom od komentara.