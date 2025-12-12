Slušaj vest

Jedna od najstarijih Srpkinja Milica Jović, poznatija kao baka Milka iz Londona proslavila je neverovatnih 105 godina života. Vitalna, nasmejana i okružena porodicom, ova dama ipak prkosi godinama.

Baka Milka ima sina, dva unuka, jednu unuku i čak četvoro praunuka. Ipak, ona i dalje živi sama i obavlja kućne poslove, a ističe da voli da sprema srpska jela i recituje stare pesme.

Milica Jović Foto: Kurir Televizija

Milica Jović, poznatija kao baka Milka iz Londona proslavila je neverovatnih stotinu pet godina života. Vitalna, nasmejana i okružena porodicom, ova dama i dalje prkosi godinama. Baka Milka ima sina, dva unuka, jednu unuku i čak četvoro praunučadi.

Ipak, ona i dalje živi sama i obavlja kućne poslove, a ističe da voli da sprema srpska jela i recituje stare pesme. Milica Jović, jedna je od najstarijih Srpkinja u dijaspori. Proslavila je u Londonu svoj 105. rođendan i ponovo pokazala da godine za nju nisu nikakva prepreka. Rođena u Dalmaciji, živela u Makedoniji, Srbiji. Od 1953. godine u Engleskoj.

Milka je život provela radeći kao krojačica, čak je i šila za prestižni Dior. Za njen jubilej stigla je i lična čestitka britanskog kralja Čarlsa i kraljice Kamile, što je doživela kao posebnu čast.

Tajna večne mladosti

U krugu porodice slavila je uz muziku, a čak je zaigrala i tradicionalno Užičko kolo. Iako ima sina, unuke i praunuke, Milka i dan-danas živi sama. Kuva, sređuje kuću i kupuje, a kao tajnu večne mladosti navodi dobru hranu, rad i upornost.

Njena energija i vedrina učinile su da ovaj 105. rođendan postane prava inspiracija i jedna divna životna zanimljivost. Baka Milka i posle 95 godina recituje stihove najpoznatijeg pesnika, Jovana Jovanovića Zmaja.

A još jedan razlog koji je i dalje drži tako vitalnom, ona navodi – kiseli kupus.

Ona je pravi dokaz da snaga duha može da nadmaši vreme.

