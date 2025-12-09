Slušaj vest

Dok se mnogi parovi zaklinju da će ostati zajedno "i u dobru i u zlu", stvarnost ponekad pokaže sasvim drugo lice.

Dok se jedna žena suočavala s najtežom životnom borbom, umesto podrške i razumevanja dobila je odbacivanje, hladnoću i bekstvo od onoga ko je trebalo da joj bude oslonac. Njena ispovest o tome kako je partner reagovao kada je saznao za njenu bolest rasplakala je mnoge.

- Muž se rastaje od mene čim je saznao da sam dobila rak i da ću ostati bez kose. Kaže da ne može biti sa ženom koja je ćelava, perike mu se gade jer su neprirodne iako bi uzela od prave kose - napisala je ova žena na sajtu Ispovesti.

Ispovest žene koju je muž ostavio kada je saznao da boluje od raka Foto: Arianne De San José / Alamy / Profimedia

Potom je nastavila tužnim tonom.

- Njemu se gadi da imam tuđu kosu na glavi, donela bih loše vibracije u kuću, ko zna od koga je to i ne želi potrošiti vreme na takav odnos, pa na kraju da, ako umrem, mora trpeti moje, sve oko sahrane, nositi crninu i glumiti saosećanje oko mojih, a želi zdravu ženu i lagodan život.

Ova žena je dodala da dece nemaju.

- Hvala bogu nemamo dece i hvala bogu ja sam prva pokrenula zahtev za ravod braka, jer mi takva osoba ne treba u životu da čim krenu nevolje, on se pokupi, a svakom se može desiti da oboli - zaključila je.

Njena poruka rastužila je, ali i razbesnela mnoge.

- Ta priča o kosi je samo paravan, zapravo ne želi da brine o tebi, već da živi svoj život. Sebičan je i bezobrazan. Tebi želim svu sreću i ozdravljenje - navodi se u jednom od komentara.