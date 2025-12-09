Slušaj vest

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM) saopštio je da nije došlo do povećanja nivoa radioaktivnosti na teritoriji Republike Srbije, posle oštećenj nove zaštitne kupole u nuklearnoj elektrani Černobilj.

- Vrednosti jačine ambijentalnog ekvivalenta doze gama-zračenja kreću u uobičajenim granicama - saopšteno je iz SRBATOM-a.

Podsetimo, pre nekoliko dana stručnjali Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), saopštili su da je nova zaštitna kupola (NSC) u nuklearnoj elektrani Černobilj, koja je oštećena u napadu bespilotnih letelica u februaru ove godine, izgubila svoje primarne sigurnosne funkcije.

Međutim, kako se navodi iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, nema razloga za zabrinunost od nekontrolisanog širenja radijacije, koja bi mogla da ima posledice za našu zemlju, kao što je bio slučaj u aprilu 1986., nakon akcidenta na 4. bloku nuklearne elektrane u Černobilju.

Oštećenje na krovu nuklearne elektrane Foto: Srbatom printscreen

U februaru 2025. godine, podsetimo, krov zaštitne kupole pogođen je dronom na visini od oko 87 metara. Udar se dogodio iznad prostorija u kojima se nalazi tehnološka oprema za daljinski rad u okviru NSC-a. Oštećene su i spoljna i unutrašnja obloga lučne konstrukcije NSC-a, a otkriven je i lokalni požar na obe obloge, koji je zahvatio izolacioni materijal. Vitalna konstrukcija i instalirani operativni sistemi nisu pretrpeli trajna oštećenja.

- Na krovu su izvršene ograničene privremene popravke, ali pravovremena i sveobuhvatna obnova ostaje od suštinskog značaja za sprečavanje dalje degradacije i osiguravanje dugoročne nuklearne sigurnosti - izjavio je generalni direktor MAAE Rafael Marino Grosi.

MAAE je preporučila nastavak radova na restauraciji i zaštiti NSC-a, uključujući mere za kontrolu vlažnosti i ažurirani program praćenja korozije. Agencija je takođe pozvala na nadogradnju integrisanog sistema automatskog nadzora originalnog sarkofaga, izgrađenog iznad reaktora odmah nakon nesreće.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja je vodila projekat izgradnje NSC-a, kako se navodi, obećala je finansijsku podršku za potrebne popravke. Nuklearni regulator Ukrajine (SNRIU) obavestio je tim MAAE da je u toku pregled dokumentacije koju je dostavio operator nuklearne elektrane radi izdavanja licence za trajne popravke.

Ova izjava generalnog direktora MAAE data je nakon sprovođenja ekspertske misije Agencije, koja je izvršila sveobuhvatnu procenu sigurnosti NSC-a.

Sveobuhvatna procena sigurnosti, kako je objašnjeno, predstavlja procenu svih aspekata prakse koji su relevantni za zaštitu i sigurnost nuklearnog postrojenja.

S obzirom na to da nije zabeležen porast radioaktivnosti u NSC-u, da konstruktivni elementi NSC-a i instalirani podsistemi nisu pretrpeli trajna oštećenja, kao i da je izvršena popravka oštećenog krova, kako se dodaje, može se zaključiti da trenutno nije dovedene u pitanje sprečavanje izlivanja radioaktivnosti putem zadržavanja radioaktivnog materijala u okviru nove zaštitne kupole, zaštita životne sredine i javnog zdravlja, obezbeđivanje stabilne strukture koja eliminiše rizik od kolapsa privremeno izgrađenog sarkofaga, čije se stanje pogoršavalo tokom godina, kao i sprevanje prodora vode u uništeni reaktor.