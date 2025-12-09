Simptomi korone na koje se pacijenti žale

Direktor Kancelarije IT i e-ypravu Mihailo Jovanović kaže da građani koji idu na bolovanje od 1. januara neće morati da budu kuriri koji idu od šaltera do šaltera, već će se podaci elektronski razmenjivati. Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja ističe da sistem već funkcioniše u svim domovima zdravlja na teritoriji Beograda, i da je plan da se do polovine decembra uključi još oko 100 zdravstvenih ustanova, kako bi do kraja godine čitav sistem bio u punoj primeni.

Skupština Srbije usvojila je Zakon koji reguliše razmenu podataka vezanih za e-bolovanje, a od 1. januara, otvaranje i zatvaranje bolovanja prelazi u digitalnu eru. Kako će to izgledati u praksi, objašnjavaju Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije IT i e-upravu i Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja.

Jovanović objašnjava da zakon precizno propisuje elektronsku razmenu podataka između izabranog lekara, poslodavca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

"Građani neće morati da budu kuriri koji idu od šaltera do šaltera, već će se oni elektronski razmenjivati“, naglašava Jovanović.

Prema rečima Nikole Radomana, sistem već funkcioniše u svim domovima zdravlja na teritoriji Beograda, gde je do sada otvoreno više od 40.000 e-bolovanja.

Ističe da su rezultati "izuzetno zadovoljavajući“ i da je plan da se do polovine decembra uključi još oko 100 zdravstvenih ustanova, kako bi do kraja godine čitav sistem bio u punoj primeni.

Kako objašnjava, nakon lekarskog pregleda bolovanje se otvara odmah u elektronskoj formi, a potvrda se automatski šalje poslodavcu.

Jovanović ističe da će novi sistem biti od velikog značaja i za poslodavce, jer će od 1. januara morati da otvore nalog na portalu e-uprave kako bi primali informacije o bolovanjima svojih zaposlenih.

Dodatno, od 1. aprila zakon predviđa da svi poslodavci prelaze na isključivo elektronsku komunikaciju sa RFZO, što će, kako kaže, doneti manje administrativnih troškova i brže obračune naknada.

"Samim tim će se i obračun brže odvijati i građani će brže dobijati naknadu“, naglašava Jovanović.

Ističe da novi sistem ne podrazumeva promene u pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja.

"Ovim zakonom e-bolovanje ne menjamo ništa što se tiče zdravstvenog sistema i sticanja prava kada je u pitanju bolovanje, već samo razmenu informacija između izabranog lekara i poslodavca, pri čemu poslodavac neće videti dijagnozu građana. Ukoliko jedino se građanin složi da to treba da vidi poslodavac, to će biti moguće“, kaže Jovanović.

Uskoro elektronski recept, elektronski zdravstveni karton...

Radoman najavljuje i nove korake u digitalizaciji zdravstva tokom naredne godine, među kojima su elektronski recept za privatne ustanove i elektronski zdravstveni karton koji bi trebao da zaživi isto početkom godine, čime bi lekari i specijalisti dobili uvid u sve relevantne zdravstvene podatke pacijenata.

Dodaje da sledi unapređenje elektronskog uputa, propisivanje bolničkih lekova u elektronskoj formi, kao i primene veštačke inteligencije u zdravstvu, koja je već uvedena u registar za veštačku oplodnju.

Jovanović ističe da će za poslodavce biti organizovane obuke, jer se upravo njima najviše menja način rada. Poziva ih da na vreme otvore nalog na portalu e-uprave.

Radoman dodaje da će e-bolovanje smanjiti administrativni rad lekarima, građanima šetanje, biće uvedena lista svih bolovanja, bolje praćenje, smanjenje zloupotreba.