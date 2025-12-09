Slušaj vest

MK Group i AikGroup već devetu godinu zaredom organizovale su tradicionalni događaj „Podrška porodici”, u okviru koga nagrađuju svoje zaposlene koji se u aktuelnoj godini ostvare u ulozi roditelja. Ove godine za 170 novih beba izdvojeno je čak 11,5 miliona dinara, a za ovih devet godina trajanja programa nagrađeno je više od 1.000 porodica i ukupno 1.800 beba iznosom od preko 81,5 miliona dinara. Na događaju je prisustvovao veliki broj zaposlenih sa svojom decom, koja su uživala u zabavnom programu i animacijama koje su pripremljene za njih. Pored toga, kompanije su obezbedile i novogodišnje vaučere za svu decu zaposlenih, u vrednosti većoj od 35,5 miliona dinara.

Na događaju za zaposlene, Aleksandar Kostić, predsednik MK Group i potpredsednik Odbora direktora AikGroup, najavio je i značajna povećanja finansijskih sredstava koja će od sledeće godine biti izdvojena za buduće bebe zaposlenih.

Foto: Promo/Ivan Kocić

„Iza svake od 170 beba rođenih ove godine u porodicama naših kolega stoji priča o novom početku, radosti i nadi. Upravo zato smo ponosni što smo ih dočekali uz podršku od 11,5 miliona dinara, sa iskrenom željom da prve dane njihovog života učinimo lakšim i lepšim. U proteklim godinama kroz program „Podrška porodici” pružili smo pomoć porodicama naših zaposlenih i pokazali da smo uz njih, ne samo kada ostvaruju poslovne uspehe, već i kada se ostvare u najvažnijoj životnoj ulozi, ulozi roditelja. Nastavićemo da ulažemo u ljude i zajednice u kojima poslujemo, jer verujemo da je upravo podrška porodici najvažnija investicija u budućnost”, rekla je Aleksandra Stojanović, članica Odbora direktora MK Group.

Foto: Promo/Velibor Ćirić

„Na svakom tržištu na kojem poslujemo, naša je odgovornost da gradimo okruženje u kojem ljudi imaju uslove da napreduju. Zato podršku počinjemo od nas samih, od naših zaposlenih i njihovih porodica, kao jasnu poruku da su ljudi naš najvredniji kapital. To je investicija u zajednicu i budućnost kojoj pripadamo”, rekla je Aleksandra Babić, članica Izvršnog odbora AikGroup zadužena za poslove upravljanja rizicima.

Foto: Promo/Velibor Ćirić

Program „Podrška porodici” pokrenut je 2017. godine kao interni program, sa željom da se nagrade zaposleni koji u tekućoj godini dobiju prinovu. Vremenom se rodila ideja i želja da se on proširi eksterno, darivanjima kojima je širom Adria regiona pružena podrška merama porodične politike, roditeljima, deci i mladima. Zajedničkim snagama MK Group i AikGroup realizovale su niz donacija u zemljama u kojima posluju, u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji. Tokom prethodnih godina realizovane su donacije za sedam porodilišta ukupne vrednosti 570.000 evra, 20 vrtića dobilo je 680.000 evra, dok su četiri studentska doma dobila ukupno 350.000 evra. Kompanije će i u narednim godinama nastaviti sa svojim uspešnim društveno odgovornim aktivnostima.