Kako se navodi u opisu objave na društvenoj mreži, na snimcima nadzorne kamere se jasno vidi da komšija iz druge zgrade donosi svoje kese sa smećem i ostavlja ispred njihovog ulaza. Razlog zašto to čini je kod jednih izazvao revolt, a kod drugih odobravanje?!

U opisu objave na Instagramu naveden je razlog bizarnog ponašanja komšije, a kako je objašnjeno to čini zato što je iz njegovog ulaza uklonjen kontejner, pa mu je mrsko da ode do sledećeg najbližeg.

- Mi imamo kontejner u dvorištu naše zgrade a njih mrzi da odu do ugla i bace smeće u kontejner. Problem postoji skoro godinu dana. Dvorište je bilo otvoreno pa su mnogi naučili da tu bacaju smeće, pa kako nije namenjeno za celu ulicu imali smo deponiju u dvorištu. Pre godinu dana smo zatvorili dvorište kako bismo rešili problem deponije. Odnošenje tog smeća plaća naša stambena zajednica, nisu javni kontejneri. Mnogi ljudi su prihvatili činjenicu da se prošetaju do ugla i bace smeće u kontejner ali imamo uporne komšije koji nam ovako ulepšavaju dan - navedeno je uz priložene snimke sa nadzorne kamere.

Iako je većina komentatora osuđivala postupak komšije, bilo je i onih koji su smatrali da nije uradio ništa pogrešno.

- Snašao se čovek. Iz njegove zgrade su uklonili kontejnere iz dvorišnog dela, da im ne smrde. Da je samo to problem u društvu, mi bi bili na konju. Popljuvaste čoveka umesto da mu date ključ od kapije, da se ne muči. Uopšte nam je solidarnost na niskom nivou - glasio je ovaj komentar koji je izazvao buru reakcija.

Kako su naveli, ili osoba koja tako komentariše poznaje ovog komšiju sa snimka ili i sama ostavlja ljudima ispred vrata svoje smeće.

Problem u čitavom komšiluku

Ubrzo se na objavu nadovezalo nekoliko ljudi iz susednih ulica koji su potvrdili da je nedostatak javnih kontejnera veliki problem u ovom kraju grada koji se inače nalazi u neposrednoj blizini najvažnijih lokacija u gradu - Futoške pijace, centra Novog Sada, ali i najvećeg tržnog centra.

- I ispred mog salona ostavljaju, svi smo u problemu jer nema kontejnera, čak ni kanti uličnih, zvali smo, tražili... džaba, samo obećaju - navela je vlasnica jednog salona lepote ističući da su najbliži kontejneri previše daleko od ulaza.

Kako je zaključila jedna korisnica Instagrama, ko hoće odneće smeće do najbližeg kontejnera, a ko neće - naći će izgovor za bacanje smeća komšijama ispred vrata.