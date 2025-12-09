Slušaj vest

Jelena J. (22) sa Zlatibora preminula je 6. decembra u 10.40 časova u Beogradu, nakon što se mesec dana borila za život, posle naizgled rutinske operacije vađenja umnjaka u jednoj stomatološkoj klinici u Užicu.

Ono što je trebalo da bude standardna intervencija pretvorilo se u tragično pogoršanje njenog stanja - infekcija se proširila po grudnom košu i vratu, zdravstvena komplikacija je zahtevala prebacivanje u Beograd i operaciju, ali devojka, nažalost, nije uspela da izdrži.

Otac ispričao potresne detalje

Vest o tragediji šokirala je Srbiju, a otac preminule devojke ispričao je potresne detalje za medije.

Jelana je preminula nakon mesec dana borbe Foto: Društvene Mreže

- Sve je počelo rutinski. Vadila je umnjak, a posle nekog vremena krenulo je na zlo. Otišla je u tu privatnu ordinaciju gde je i vadila zub, jer je počelo da otiče. Govorili su da će biti dobro. Mi smo pitali doktorku da li da ide da snimi zub, ona je govorila: "Proći će..." Sedmi dan od operacije smo otišli za Beograd. Hitno su je primili u Urgentni centar, a potom i operisali. Mesec dana se borila za život, a u subotu je umrla. Da može tragedija da se dogodi zbog zuba, to je neverovatno - govorio je za Alo! Slobodan J.

Kako dalje kaže, infekcija koja je krenula od vađenja zuba proširila se po grudnom košu i vratu.

- Ta infekcija je neka vrsta sepse, zahvatila je sve, i vrat i grudni koš. Išao sam svakodnevno na Urgentni, bila je borba mesec dana. To je bila banalna stvar, ali ćerka, nažalost, nije izdržala - dodao je neutešni otac, navodeći da je doktorka koja je izvela zahvat imala dobru reputaciju i iskustvo u Norveškoj.

Jelan J. je pohađala Višu školu Užice Foto: Društvene Mreže

Jelena je zub izvadila 4. novembra, a nakon prijema u bolnicu, 12. novembra je bila operacija. Uprkos nadljudskim naporima lekara iz Urgentnog centra, mlada devojka je izgubila bitku za život.

Tužilaštvo vodi istragu o slučaju smrti devojke

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu poručuju da su po saznanju o slučaju pokrenuli istragu i preduzeli korake radi utvrđivanja svih okolnosti. Takođe, tužilaštvo je naredilo obdukciju tela preminule kako bi se sagledale sve okolnosti ovog slučaja.

Preminula Jelena ima roditelje, brata i sestru, a pohađala je Višu školu Užice.

Vest o preranoj smrti mlade studentkinje potresla je njene prijatelje i poznanike. Na društvenim mrežama od nesrećne Jelene opraštaju se dirljivim porukama.

"Anđele moj", napisao je jedan prijatelj uz emotikon slomljenog srca. "Laka ti crna zemlja, školska moja", dodao je mladić, verovatno njen školski drug.

