Radoslav je rođen u Kninu, vedar i nemirnog duha. Sa hrvatskom akcijom Oluja dolazi u Višnjićevo, mesto iz koga potiče Filip Višnjić, čuveni slepi pesnik i guslar. Borba za život i opstanak kreće za Radoslava.

Želeo je porodicu, a onda je želeo da kroz život upozna što više žena. Te je stigao do dvadeset devet pripadnice lepšeg pola. Danas živi u Vojvodini, gde je gradio svoj život iz početka.

Radoslav

O svom životu govorio je u emisiji "Životne priče":

- Otac mi je umro pre rata, a majka je ostala sama sa osmoro dece. Znali smo da ćemo bežati i prvo smo stigli u selo Erdevik, pa u Višnjićevo, gde sam se i skrasio. U Erdeviku nas je sestra upoznala sa drugom koji nas je odveo u pekaru. Radio sam u pekari, pa u ‘Vojvodina šumama’, gde i dan danas radim. Nisam hteo u Beograd, bili smo seljačka porodica. Dok sam radio u pekari, komšije pored su imale baštu, majka i jedna devojka a mi nismo imali šta da jedemo. Dobijali smo od te vlasti samo malo brašna. Tu smo radili baštu i ta devojka kaže da ja pređem kod nje u kuću. Prešao sam u kuću kod nje, otišao sam za ljubavi.

"Sa svim ženama sam u dobrom odnosu"

Ni sa jednom ženom, od njih 29, Radoslav se nije venčao. Sa prvom ženom imao je i decu:

- Obećavao sam kule, gradove, malo sam ih lagao. Bio sam visok, bio sam zgodan, fudbaler sam bio i tako. Otprilike sam do 6 meseci sa svakom, kako vreme odmiče i one odmiču a ja nađem drugu, nađem zamenu. Sa svim ženema sam u dobrom odnosu. Bio sam željan svega, a po najviše ljubavi. Još uvek mi nije ljubav koju sam hteo došla.

Radoslav

"Ni jedna me nije prevarila"

Od tih 29 žena, samo je u jednu bio zaljubljen, za jednom je ludeo. Za devojkom romske nacionalnosti:

- Ona me je motala kao jabuku. Ja sam svašta radio, a među tim poslovima sam i prodavao ribu. Imao sam tu jednu večer, osamdeset kila ribe. I dođem u jedno selo da ostavim tu ribu i sretnem baku koju pitam da mi nađe Romkinju. Nađe je ona meni. I sedam godina je to trajalo. Sedam godina sreće, da. Nije mi Bog dao da pravim sa svakom dete, a nisam ni ja hteo toliko. Jedna mi je dala uslov da kupim kuću. Ja sam joj kupio kuću od 9000 evra. Ona se žalila jer kuća nije imala kupatilo. Nisam hteo da me neko uslovi. Uvek su me slušale i ni jedna nije htela da me prevari. Ali, ja sam uvek imao rezerve, ako imam devojku, imam još jednu.

Radoslav se sa bivšom ženom rastao jer mu je rekla da će sada dobijati "ljubav na kašičicu. Kako kaže, tog dana je otišao kod tri žene iz principa:

Radoslav

- Bilo je teško viđati se sa njih tri, ali nekako sam uspevao. Koliko sam potrošio goriva, mogao sam sagraditi hotel. Dosta me je žena zvalo da dođem kod njih u kuću, a nisam hteo da imam obavezu. Braća, majka i sestre su mi u selu, ne bih nikada otišao od njih. Kad me je draga napustila, kupio sam plac od 10 ari i dve ovce. Od toga sam napravio 200 ovaca. Živeo sam od toga, auto otpad sam imao i radio u Vojvodine Šume. Sve sam napustio i ostavio sam joj sve. Tada sam tražio nekog ko će da mi kuva, sprema, čisti i takvu sam i našao - kaže Radoslav prisetivši se imena devojka:

- Imao sam čak 6 Slađi, bilo je i Dragice, Mire, Slavice. Najstariju ženu koju sam imao, sada puni 64 godine, ona je žena kao ikona. Uvek sam voleo starije, učiteljice.

Živeo u kiosku "dva sa dva"

Kiosk u kom je Radoslav živeo

Živeo je u kiosku, imao je jedan krevet i jedan šporet. Tu je dovodio i razne devojke:

- Tu je bilo mnogo žena. Ali, priznaću da je mnogo više žena mene odbilo. Ali opet sam imao mnogo žena, a mislim da su pale na stas i glas. Imovno stanje ih takođe zanima, ali moja žena trenutna može da živi u mojoj kući koliko hoće, samo da plaća vodu i struju. Kuću sam kupio pre 2 godine sam - kaže Radoslav objašnjavajući da li je postojala prava, istinska ljubav:

- Draže su mi bile ljubavne avanture od ljubavi. Tri puta sam išao kod jedne žene, a ona me samo ljubila u obraz. 2000 evra sam dao za zube, mislio sam da ću više njih osvojiti.

