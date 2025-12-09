Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je prepoznavanje korupcije i borba protiv nje zajednički društveni cilj, koji objedinjava kako pojedince kao građane, tako i institucije.

Stanković je, na konferenciji "15 godina razvoja antikorupcijskih mehanizama na temelju međunarodne institucionalne saradnje", koja se u Beogradu održava povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, rekao da Ministarstvo prosvete ovoj temi počinje da pridaje izuzetno važan značaj, uzimajući u obzir da se u procesu obrazovanja, pored sticanja znanja i veština, pojavljuje i obaveza da kroz obrazovni sistem vaspitavamo mlade naraštaje i to u duhu univerzalnih vrednosti demokratije i građanskih vrlina.

Ministar Stanković o važnosti učenja dece o temi korupcije Foto: Kurir Televizija

- U tom kontekstu učenje o temi korupcije, tačnije razvijanje kapaciteta kod mladih da prepoznaju njene uzroke, načine njene operacionalizacije kao i štetne posledice, predstavlja važan prosvetni cilj i jedan od onih ishoda učenja koje obrazovni sistem treba da ponudi mladim naraštajima - istakao je Stanković.

Podsetio je da je prosvetnom kadru dostupan priručnik za nastavnike koji nosi naziv "Razvijanje antikorupcijske svesti kod učenika osnovne i srednje škole", koji, kako je naveo, objedinjuje različite i pristupe i obrazovne sadržaje koje dolaze iz različitih oblasti znanja.

- Cilj ovog udžbenika koji u osnovi objedinjava teoriju i praksu je da učini što pristupačnijim i razumljivim sadržaj onoga što znamo o korupciji kao obliku društvene patologije, ali istovremeno i da podstaknemo svest o tome koliko je nužna borba protiv korupcije u svakom pogledu - naveo je ministar Stanković.

Istakao je da je Ministarstvo prosvete imalo i ima odličnu saradnju sa Agencijom za sprečavanje korupcije.

Konferenciju je organizovala Agencija za sprečavanje korupcije uz podršku Misije OEBS-a, a učestvuju i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, ministar pravde Nenad Vujić, predsatavnici UN, Misije OEBS-a i Delegacije EU u Srbiji.

Kurir.rs/ Telegraf.rs