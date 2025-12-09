Slušaj vest

Na pozorišnoj sceni u Ulici cara Dušana 35 na Dorćolu između umetničkih i plemenitih dela stavljen je znak jednakosti. Publika ne štedi dlanove, ali ne samo za aplauze, već i za slanje humanitarnih SMS poruka, koje važe umesto ulaznica za predstave. Pod reflektorima Fondacije Mozzart umetnost ne samo da zabavlja ili postavlja pitanja, ona leči – ali zaista.

Na bogatom repertoaru ovog jedinstvenog teatra humanosti našli su se brojni komadi, a svaka ulaznica nosila je više od imena i datuma – bila je to poruka nade, humanitarna poruka upućena za pomoć herojima kojima je podrška najpotrebnija. U moru emocija, osmeha i aplauza, publika je svojim prisustvom učinila mnogo više nego što se na prvi pogled činilo. Jer za svaku poslatu poruku, Fondacija Mozzart je duplirala iznos i pretvarala dobrotu u konkretnu pomoć za lečenje građana. A da umetnost humanosti neguje i izvan pozornice, Fondacije Mozzart je pokazala i ove godine. Pomoć je stigla i na adrese brojnih udruženja, nastavljeni su besplatni pregledi za građane, donirana vredna medicinska oprema, otvoreni novi tereni za buduće šampione...

VIŠE OD 2.500.000 DINARA PRIKUPLJENO U TEATRU HUMANOSTI

Više od 100 umetnika u čijoj stvaralačkoj magiji je uživalo preko 6.000 posetila, a u ukupnom zbiru – više od 2.500.000 dinara donirano je za lečenje građana. Ovako bi se kroz brojke mogla prikazati nova sezona u Fondaciji Mozzart.

Na kulturnoj mapi prestonice početkom godine prostor Fondacije Mozzart ucrtan je kao novo mesto susreta vrhunskih umetnika i poklonika njihovog stvaralaštva. Književno veče „Živa reč“ Pera i Miloša Zupca bio je prvi događaj u novom prostoru na Dorćolu. Publika je uživala i u sjajnim pozorišnim predstavama „Mala crna haljina“, „Zagonetne varijacije“, „Pupin – poslednji san“... Deo bogatog repertoara bilo je i književno veče Mirjane Bobić Mojsilović, pesnika Marka Miloševića i pevača Borisa Režaka, Neleta Karajlića, glumca Nebojše Milovanovića... Sezonu su obeležili i sjajni koncerti, promocije knjiga, izložbe i besplatne radionice, dok je novu sezonu otvorila predstava „Prah“ sa sjajnom Natašom Ninković i Zoranom Cvijanovićem. Repertoar humanosti započet je predstavom „Džepovi puni kamenja”, a sjajni umetnički duo činili su Miloš Petrović Trojpec i Pavle Mensur. Na sceni Fondacije Mozzart izvedeni su i komadi „Uspomene Sare Bernar“ sa sjajnom Tanjom Bošković i Dejanom Đonovićem, potom „Koštanin tvist“ sa Andrejem Šepetkovskim i Draganom Dabovićem. U toploj atmosferi prepune sale publika je imala priliku da uživa u savremenoj komediji „Svlačenje”, a na sceni su zasijale Jelica Sretenović i Katarina Žutić. Na sceni teatra humanosti igrale su i legende domaćeg glumišta Irfan Mensur, Slobodan Boda Ninković, Svetozar Cvetković, Nada Blam, Mima Karadžić, Ljubinka Klarić, a gostovale su i predstave iz Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.

VIŠE OD 100.000 EVRA ZA PODRŠKU ZDRAVSTVU

Fondacija Mozzart nastavila je i sa zdravstvenim karavanom, pa je u proteklom periodu pomoć stigla Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova gde je doniran neonatalni respirator. Porodilište Opšte bolnice „Stefan Visoki” u Smederevskoj Palanci dobilo je savremeni uređaj za transkutano određivanje bilirubina, koji omogućava brzo, lako i potpuno neinvazivno praćenje stanja najmlađih pacijenata, dok je Odeljenje ginekologije bogatije za novi CTG aparat. Zdravstvenom centru Prokuplje doniran je savremeni aparat za regionalnu intravensku anesteziju, dok je Zdravstveni centar u Aleksincu posle šest decenija dobio je novu operacionu lampu. Savremeni uređaj za dijagnostiku i praćenje respiratornih bolesti stigao je na Dečje odeljenje Opšte bolnice „Studenica“ u Kraljevu. Uz podršku Fondacije Mozzart, nastavljen je projekat „Tvoja štitna, tvoj štit“, a drugu godinu zaredom organizovan je karavan besplatnih pregleda štitne žlezde koji je za samo mesec dana obišao 14 gradova i prešao 4.512 kilometara, a lekari su obavili 3.567 besplatnih pregleda. Građani su bili u prilici da obave besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde, provere hormon TSH i tako dobiju kompletnu dijagnostiku. Potom su i u septembru organizovani besplatni pregledi u okviru projekta „Kućica zdravljaˮ. EKOLOGIJA Beogradsko dramsko pozorište sija novom energijom i to onom najčistijom – sunčevom. Na krovu najstarijeg gradskog teatra, koji već gotovo osam decenija okuplja bardove na „daskama koje život znače“, postavljeni su „paneli koji svetlost znače“. Zahvaljujući solarnoj elektrani, donaciji Fondacije Mozzart, ustanova kulture sa blistavom istorijom dobila je svetlu „zelenu“ budućnost koja sija i kada se reflektori ugase.

Više od 15.000 učesnika ujedinjeno je i ove godine u ekološko-adrenalinskoj avanturi tokom Drinske regate. „Čuvajmo Drinu“, „Da Drina ostane čista“, samo su neke od poruka koje je eko-patrola Fondacije Mozzart pronela spustom dužine 25 kilometara, vodeći računa o tome da nijedna flašica ni limenka ne zalutaju u reku. Dugogodišnja saradnja JK Ada i Mozzarta krunisana je edukativnim vikendom tokom kojeg su održani eko-akcija, niz predavanja, kao i veoma uzbudljiva regata.

PODRŠKA TALENTIMA I OBRAZOVANJU

Fondacija Mozzart i ove godine bila je verna podrška obrazovanju i mladim talentima. U Osnovnoj školi „Vladislav Petković Dis“ u Beogradu u potpunosti je obnovljen kabinet za informatiku. Novi računari, stolovi, stolice i zavese sada krase ovu učionicu čime je znatno olakšan rad nastavnicima i đacima. Pomoć je stigla i Centru za talente u Zemunu koji okuplja nadarene učenike i omogućava im napredovanje u različitim oblastima.

FUDBAL JE VIŠE OD IGRE

Akcija „Fudbal je više od igre” nastavljena je u Novom Pazaru gde je na najposećenijoj lokaciji u gradu otvoren mini-pič teren posvećen Ademu Ljajiću. Sledeće igralište otvoreno je u Subotici u čast Violete Slović, ali i ženskog fudbala. Liderka Spartaka i reprezentacije Srbije Violeta Slović izvela je početni udarac na novom fudbalskom igralištu pored Gradskog stadiona u Subotici. Prethodno, u 2024. donirana su četiri igrališta, koja su posvećena bivšem selektoru Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju (Niš), reprezentativcima Aleksandru Mitroviću (Smederevo) i Strahinji Pavloviću (Šabac), kao i asu Crvene zvezde Aleksandru Kataiju (Srbobran).

NEPOBEDIVI DUH NA INVICTUSU Sada već dobro poznate Invictus trke i ove godine okupile su veliki broj ljubitelja sporta i prirode, a Mozzartov tim „Nepobedivi” do sada je uspešno savladao brojne prepreke, prvo na Petrovaradinskoj tvrđavi, pa na Štrandu, na Kopaoniku, Fruškoj gori i Rtnju. Osim pobede, takmičari su se borili i za motiv više – na poznatoj tvrđavi zajedno su trčali za mališane iz Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“, dok su na Štrandu izveli pokaznu vežbu na Mostu slobode, u saradnji sa Organizacijom za traganje i spasavanje (OTIS) kojoj je Fondacija Mozzart donirala vrednu tehničku opremu.

HUMANOST JE UNIVERZALNI JEZIK Da snovi mogu postati realnost još jednom je dokazala Fondacija Mozzart donacijom kombi-vozila udruženju Rekreativno-inkluzivni centar Ljig, koje će štićenike sada prevoziti do ovog objekta, na izlete po okolnim planinama i banjama, ali i dostavljati sve što im je potrebno za lep i ispunjen boravak u bajkovitom domaćinstvu. U saradnji sa FK Crvena zvezda pomoć je stigla i Društvu za cerebralnu i dečju paralizu Požega, gde je nabavljen novi sistem za grejanje. Čuvar mreže srpskog prvaka Ivan Guteša već mesecima širi pogled srcem u jednoj lepoj misiji, jer je ceo honorar kao kolumnista Mozzart Sporta usmerio u humanitarne svrhe. U sklopu ove akcije nisu zaboravljena ni deca sa Kosova i Metohije iz pećkog okruga koja su dobila školsku opremu, ali i nešto mnogo vrednije – osećaj da nisu zaboravljeni, kao i uspomene za ceo život.

Pomoć je stigla i na adresu udruženja jedine narodne kuhinjice za bebe „Anđeli severa“ iz Bačke Topole, i to u saradnji Fondacije Mozzart i čuvenog superligaša iz ovog grada TSC-a. Human je bio i mladi golman Radničkog Nikola Ćuruvija koji je rešio da govori jezikom humanosti i donaciju iz Mozzartove akcije Superšut uputi Specijalnoj školi „Bubanj“ u Nišu, obrazovnoj ustanovi sa posebnim tipom nastave za gluvonemu decu. Predstavnici niškog kluba i Fondacije Mozzart posetili su školu sa domom učenika koja je prava mala radionica sreće. Deca sa posebnim potrebama ovde imaju priliku da razvijaju životne veštine, a vedri i nasmejani nastavnici sproveli su talentovanog čuvara mreže kroz kabinete u kojima se uče brojni zanati.

NAJBOLJI PRIJATELJ – OVERENO Početkom godine poslata je važna poruka o značaju udomljavanja životinja i odgovornog vlasništva, a nakon zajedničke akcije Fondacije Mozzart, JKP Veterina i KK Partizan, uspešno je udomljeno deset pasa. Fondacija je zatim donirala kućice za pse azilima JKP Veterina Beograd, a u prostoru na Dorćolu je održana i besplatna tribina o odgovornom vlasništvu.

RODNA RAVNOPRAVNOST „Obasjaj tamu”, odjeknulo je širom Srbije početkom marta, kada je Fondacija Mozzart nastavila dugogodišnju akciju „Stop nasilju nad ženama”! Ukupno 208 fudbalera i sudija nosilo je majice sa porukom osnaživanja žena koje su pretpele bilo kakav vid nasilja, a kampanja je sprovedena u saradnji sa Zajednicom Superlige i Prve lige Srbije i klubovima, kao i sa ilustratorkom Tijanom Tripković. Pomoć je stigla i Sigurnim kućama u Beogradu i Vranju.

