Za „Elektroprivredu Srbije“ energetska tranzicija je realnost, ali pre svega razvojna šansa. To za nas nije samo obaveza, već taj proces vidimo kao pravi put za modernizaciju, diversifikaciju proizvodnje i jačanje energetske bezbednosti regiona. To je dugoročan proces koji mora biti utemeljen na stabilnosti energetskog sistema uz obezbeđenje ekonomskog razvoja kako države, tako i energetskih kompanija – rekao je Radovan Stanić, pomoćnik generalnog direktora EPS za operativne poslove, na panelu „Energetska tranzicija u Srbiji u Crnoj Gori: Izazovi, realnost i budućnost“ u okviru konferencije „ESG Zaokret: Od regulative do kulture“.
Stanić je istakao da se EPS pokazao kao siguran i proizvođač i snabdevač za privredu i građane Srbije, te da je imajući u vidu razvojne i investicione planove sigurno da će to ostati i u budućnosti. On je istakao da su ulaganja u obnovljive izvore i diversifikacija izvora odgovor na zadatke iz procesa dekarbonizacije i dostizanja karbonske neutralnosti.
- Ove godine EPS je snažniji za 76 zelenih MW iz solarne elektrane „Petka“ i prvog našeg vetroparka „Kostolac“. Dosadašnjim revitalizacijama hidroelektrana dobili smo novih 236 MW snage, a putem modernizacije nastavljamo i obnovom „Vlasinskih HE“, HE „Bistrica“ i „Potpeć“: Aktivno radimo na pripremi strateških projekata RHE „Bistrica“ i solarnih elektrana od 1 GW. Važno je da tranzicija ka OIE bude praćena izgradnjom balansnih kapaciteta, pametnih mreža i sistema za skladištenje energije. Ako povećamo solar i vetar, a ne modernizujemo mrežu i balansne kapacitete, rizikujemo da izgubimo stabilnost sistema. Zato energetsku tranziciju moramo da posmatramo kao sveobuhvatan tehnički projekat, ne samo investicioni – rekao je Stanić.
Pomoćnik direktora EPS za operativne poslove je naglasio da su uložena značajna sredstva u modernizaciju termo sektora, posebno u oblasti zaštite životne sredine. Stanić je ukazao na to da uspešno rade postrojenja za odsumporavanje u Kostolcu i u TENT A, a emisije sumpor-dioksida smanjenje su čak 30 puta. Prema njegovim rečima, EPS je pripremio i plan dekarbonizacije, a jedan od ciljeva je da se do 2030. godine za 25 odsto smanji upotreba lignita u odnosu na 2019.
- Termoelektrane su i dalje oslonac sigurnosti energetskog sistema Srbije i glavni izvor bazne energije. Svi treba da budemo svesni toga da bi potpuno gašenje termoelektrana „pre vremena“ dovelo do ozbiljnog rizika po energetski sistem, privredu i sigurnost snabdevanja. Cilj ne sme da bude trenutno i naglo gašenje, već planska tranzicija i smanjenje udela uglja, uz modernizaciju postojećih kapaciteta, smanjenje emisija, prelazak na manje emisione tehnologije i postepeno smanjenje udela uglja u energetskom miksu – rekao je Stanić.
