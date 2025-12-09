Slušaj vest

– U okviru globalne akcije Dan brižnosti, koju je po treći put organizovala STADA Grupa, više od 230 zaposlenih Hemofarma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori učestvovalo je u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Ova inicijativa je deo kompanijske svrhe brige o zdravlju ljudi i predstavlja dodatni čin podrške zajednicama u kojima STADA posluje. Zaposleni Hemofarma u Srbiji su organizovano dali krv u Beogradu, Vršcu i Šapcu, promovišući donorstvo kao najhumaniji čin.

Foto: Marko Risović

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, istakao je da je Dan brižnosti još jedan dokaz brige Hemofarma o zajednici u kojoj posluje.

„Ponosni smo na naše zaposlene koji svojim delima pokazuju šta znači biti odgovoran i solidaran. Dobrovoljno davanje krvi je čin koji spašava živote, a Hemofarm će nastaviti da podržava ovakve akcije jer su one u srcu naše misije,“ rekao je Zeliger.

Od 2005. godine do danas, Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Hemofarmu, koja broji oko 970 članova, organizovala je više od 180 akcija i prikupila preko 8.000 jedinica krvi.

Foto: Marko Risović

Julijana Tokin, zaposlena u Hemofarmu i vođa sekcije za dobrovoljno davanje krvi u Vršcu, i ove godine je bila davalac. Do sada krv donirala čak 39 puta.

Foto: Hemofarm Fondacija/Marko Risović

„Za mene je davanje krvi način da pomognem onima kojima je najpotrebnije. Svaka jedinica krvi može nekome spasiti život, i to je najveća motivacija da nastavim,” poručila je Julijana Tokin.

Slobodan Makarić, saradnik kompanije Hemofarm u Banjaluci, i ove godine se pridružio akciji Dan brižnosti. Do sada je krv donirao ukupno šest puta, dosledno potvrđujući svoju posvećenost solidarnosti i humanosti.

Foto: Tihomir Stanić

„Moja motivacija za dobrovoljno davanje krvi jeste želja da pomognem nekome i učinim nešto korisno za zajednicu. Za mene, dobrovoljno davanje krvi znači život“, izjavio je Slobodan Makarić.

U okviru ovogodišnje globalne akcije Dana brižnosti, koju je organizovala STADA grupa, učestvovali su zaposleni iz više od 20 zemalja.