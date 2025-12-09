Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva dobila je na poklon parcelu u blizini mesta krštenja Isusa Hrista.

Kako je objavila SPC, patrijarh Porfirije posetio je 7. decembra 2025. godine, na lični poziv princa Gazija Bin Muhameda, glavnog savetnika kralja Abdulaha Drugog za verska i kulturološka pitanja, sveto mesto Al-Magtas, gde je, po predanju, Sveti Jovan Krstitelj propovedao i krstio Isusa Hrista.

Foto: Spc

Princ je lično proveo patrijarha i njegovu pratnju Stazom Jovana Krstitelja pokazavši im Ilijino brdo i izvor Svetog Jovana Krstitelja, mesta uspenja Svetog proroka Ilije i propovedanja preteče i krstitelja gospodnjeg, kao i pet drevnih crkava, građenih od 5. do 12. veka, sa krstoobraznom krstionicom na mestu Spasiteljevog.

- Tom prilikom je princ Gazi Bin Muhamed patrijarhu srpskom Porfiriju preneo želju kralja Abdulaha Drugog da Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokloni određenu parcelu kraj mesta gde je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista. Želju jordanskog kralja patrijarh je prihvatio sa velikom radošću i blagodarnošću, ističući da se kralj Abdulah Drugi ovim činom zlatnim slovima upisao u istoriju SPC - navodi se.

1/6 Vidi galeriju SPC od jordanskog kralja dobila na poklon parcelu u blizini mesta krštenja Isusa Hrista Foto: Spc

Ovu vest vernici su primili sa oduševljenjem.

- I dobismo parče zemlje pored Jordana da na njemu gradimo našu crkvu! Slava ti Bože - napisala je ikonopisac Zora Vitas na Fejsbuku.