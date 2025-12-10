Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić, nedavno je rekao da pripreme za vraćanje obaveznog vojnog roka idu prema planu, a da je boravak u kasarnama od 75 dana optimalno rešenje u ovom trenutku.

Sprema se rat u Evropi

Srbija je među mnogim zemljama koje uvode obavezan vojni rok, a Milan Jolović, pukovnik u penziji, je za Kurir televiziju odgonetnuo zašto se uvodi obavezni vojni rok i koju vezu ima sa geopolitičkim promenama kojima sudeluje svet.

- Ona najava od Putina da će rat trajati 10 godina i Mercova izjava da očekuje da Rusija napadne Nemačku 2030. i da zbog toga mora da napravi najjaču vojsku Evrope, očigledno nas navodi da se na tlu Evrope sprema rat. Balkan je meki trbuh Evrope, pa biti na toj vetrometini bez značajne i jake bezbednosne snage se u ovom momentu se granici sa ludošču. S' tim što i u našem okruženju uvode obavezni vojni rok, a u Hrvatskoj to kreće od prvog januara, pa vidimo saveze koje Hrvati prave sa Slovenijom, ali i sa tzv. Kosovom i Albanijom, a razmišljaju da uvuku i Bugarsku. U ovom momentu bi trebalo da i mi razmišljamo o uvođenju vojnog roka. Ako se cela Evropa priprema,zašto da se mi držimo po strani - započeo je Jolović.

"Daj Bože da nas zaobiđe rat, ali moramo da se pripremimo"

Jolović se osvrnuo na Švajcarsku, državu koja od davne 1847. godine, kada se dogodila podela u društvu koja je prouzrokovala Sonderbundski rat, ne pamti takvo stanje, ali se opet priprema sa efikasnim zakonima koji se tiču vojnog roka.

- Daj Bože da nas zaobiđe taj rat, ali to ne znači da ne moramo da se pripremamo. Švajcarska ne pamti rat, ali imaju redovno služenje vojnog roka do pet meseci. Do 30. godine, vojni obaveznici dugu cev drže kod sebe kući, a kada napuni 30. država mu dozvoljava da tu pušku otkupi po znatno nižoj ceni od tržišne ili da je vrati. Sa tog aspekta ako gledamo Švajcarsku, koja je neutralna i nije ratovala, ali je možda najmilitaristička država Evrope. Tamo je kazna 30.000 franaka ukoliko ne služite vojni rok - ističe Jolović.

Vojni rok u Srbiji

Francuska, Italija i Belgija organizuju dobrovoljnu službu, dok nordijske i baltičke države vraćaju obaveznu regrutaciju, pa je Vinko Pandurević, general u penziji, u emisiji "Puls Srbije" komentarisao pripravnost Evropljana zbog bojazni od napada.

- Ako to sve rade zbog opasnosti i pretnji koje dolaze iz Rusije, mi ne bi trebalo da uvodimo vojni rok jer nama takva opasnost ne preti i neko može samo da nas time gurne u sukob za koji se pripremaju te zemlje. Kada govorimo o služenju vojnog roka u vidu odbrane zemlje, to nije ideološko, niti stranačko pitanje, već nacionalno pitanje koje se tiče svih građana i institucija države.

Pandurević se osvrnuo na naš mentalitet povodom ove teme, pa je istakao da temu, koja je od vitalnog značaja za naciju, ne bi trebalo politizovati.

- Pitanje uvođenja vojnog roka ne bi trebalo politizovati, niti govoriti kako je to nemoguće ili da nije vreme, kako postoje prepreke. Vidite u Švajcarskoj kakve su kazne i odnos stanovništva, a mi odmah počinjemo razvodnjavanje. To je naš odnos prema državi, pravu i zakonu. Moramo da uvedemo norme da poštujemo državu i institucije - zaključio je Pandurević.

