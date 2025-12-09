Slušaj vest

Ilija Borovnjak, nekadašnji glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti" i član UNS-a preminuo je u 90. godini.

- Za sobom je ostavio dubok trag u redakciji i novinarstvu, kao i poštovanje svih koji su imali priliku da sa njim rade - navele su "Večernje novosti", prenosi UNS.

Ilija Borovnjak rođen je 31. januara 1936. godine u selu Brezna, kod Gornjeg Milanovca. Diplomirao je 1961. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za svetsku književnost i teoriju književnosti.

Iste godine počeo je da se bavi novinarstvom, kao novinar–pripravnik u "Večernjim novostima".

- Radio je kao saradnik, zatim urednik beogradske rubrike, urednik unutrašnje-privredne rubrike, šef Deska i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika. Od 1975. godine je bio rukovodilac OOUR "Večernje novosti", a potom ponovo šef Deska i zamenik glavnog i odgovornog urednika. U dva navrata bio je pomoćnik, odnosno zamenik generalnog direktora NIGP "Borba", a od jula 1984. godine do 1987. godine glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti" - naveli su iz ove redakcije.