Najpoznatiji travar u Zapadnoj Srbiji Mirko Milinković kaže da nema planine u tom delu zemlje na kojoj nije uz frulu sakupljao lekovito bilje.

Imunitet

Najpoznatiji travar u studiju Kurir televizije otkrio kako kombinacije biljaka poboljšavaju naš imunitet Izvor: Kurir televizija

- Kada pričamo o smirivanju nervnog sistema, cirkulacije, varenja i pritiska, Gospod nam je za to dao preko pet miliona lekovitih trava, a moj narod je neveran oko toga. Ako verujete, to isceljene će doći. To su velike kombinacije lekovitih bilja, tako ih i pravim. Ovo je sada jesenja berba, a nekih godina je bila suša, međutim Gospod je i tu pronašao put, pa nam je obezbedio trnjinu koja je i u sušnim periodima rasla bilo kud - započeo je Milinković.

Za krvnu sliku

Milinković je rekao da vodnjika, tradicionalno srpsko piće, ima blagodati koje smanjuju osnove prehlada i poboljšava krvnu sliku:

- Ja sve skupim na gomilu, slobodno popijte čašu, a ja popijem dve i tako automatski dođe do izbacivanja fekalija iz organizma. Vodnjika otkloni temperaturu, nema problema, dođe mir. Bokvica se isto pomladila, mlada kopriva, njeno seme, sve je to odlično za krvnu sliku. Pomeštajte seme koprive sa medom i tako ćete dobiti željenu krvnu sliku. Neven takođe, anđelika koja se žvaće, sve su to dobre stvari za vaš organizam.

