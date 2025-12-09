Društvo
Ivica Dačić ugostio direktora Biroa za javnu bezbednost Severne Makedonije Aleksandra Janeva: Uveren sam da će sutrašnji razgovori biti uzajamno korisni
Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ugostio je večeras direktora Biroa za javnu bezbednost Republike Severne Makedonije Aleksandra Janeva.
- Bilo mi je zadovoljstvo da na svečanoj večeri ugostim direktora Biroa za javnu bezbednost Republike Severne Makedonije Aleksandra Janeva, koji boravi u jednodnevnoj poseti Srbiji.
Uveren sam da će sutrašnji razgovori direktora Vasiljevića i Janeva biti uzajamno korisni, kao i da će predstavljati dodatan impuls u unapređenju naših dobrih bilateralnih odnosa.
