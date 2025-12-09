Slušaj vest

Na okruglom stolu u Nišu predstavljeni su rezultati najnovijeg istraživanja, koje je sproveo Centar za razvoj građanskog društva "Protekta", uz podršku Ministarstva za turizam i omladinu, koji pokazuju da je sve više mladih koji se kockaju.

Kod dva do pet odsto njih povremeno kockanje se kasnije razvija u bolest zavisnosti.

- Hteo sam da budem važan u svom društvu, da imam para. Kocka mi je u početku delovala kao lak put do toga, a onda su dugovi postali veći, prenosi RTS svedočenje jednog od pet stotina ispitanika uzrasta 15 do 18 godina koje je sprovedeno u Nišu, Prokuplju, Pirotu, Kruševcu i Leskovcu.

- Podaci do kojih smo došli ukazuju da je kockanje rastući problem, 47 odsto mladih se kocka i to je priznalo, od toga 59 procenata dečaka i 34 devojčica odnosno devojaka - kaže sociolog istraživač Milica Zlatanović.

Tri do pet osoba dnevno javlja se na lečenje

Više od 70 odsto ispitanika je izjavilo da poznaju nekog ko se kocka, a gotovo svi su rekli da su svesni rizika i opasnosti, ali ipak nastavljaju sa kockanjem.

Razloge za to, prema mišljenu stručnjaka, pre svega treba tražiti u promenjenim društvenim okolnostima.

- Znamo da je kockarsko ponašanje odvajkada prisutno među ljudima i da je uvek bilo puno osuda. Čini mi se da broj aktuelnih kockarnica i i prisutnost na mas medijima u smislu reklama, akcija, dobrotvornih akcija i svega ostalog čini kockarsko ponašanje normalnim i uobičajenim, što svakako nije - navodi psihijatar dr Vladan Radivojević.

Pre desetak godina na lečenje zavisnosti od kockanja javljalo se tri do pet osoba godišnje, sada ih je toliko dnevno.

Pravna pomoć i psihološka podrška za zavisnike

Od svih koji se kockaju dva do pet odsto oboli od zavisnosti, a većina mladih, pokazale su ankete, ne zna gde da potraži pomoć.

- Jedna od aktivnosti koje Protekta radi je i analiza i mapiranje svih institucija i organizacija koje mogu da pruže bilo kakvu pomoć mladima gde smo u zadnjih par godina jedini u Srbiji pokrenuli pravnu pomoć za žrtve zelenaša i zavisnike od kocke i psihosocijalnu pomoć za žrtve zelenaša i zavisnika od kocke gde imamo grupne seanse sa stručnjacima koji rade uglavnom sa mladim ljudima - kaže Milan Stefanović iz Centra za razvoj građanskog društva "Protekta".

Prema broju kockarnica po stanovniku naša zemlja je na drugom mestu u Evropi, a istraživanje je pokazalo da je među ispitanicima koji već imaju problem sa kockanjem najviše sedamnaestogodišnjaka iako je kockanje maloletnicima zabranjeno zakonom.