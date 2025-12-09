Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je danas da je za narednu godinu za nastavak obnove kulturno-istorijskog nasleđa u Sremskim Karlovcima izdvojeno 100 miliona dinara.

Selaković je prilikom posete Sremskim Karlovcima rekao da ta opština treba da bude posebno važna za svakog ministra kulture a da su sredstva Ministarstva kulture opredeljena u budžetu za narednu godinu za nastavak obnove kulturno-istorijskog nasleđa i razvoj opštine Sremski Karlovci jasan pokazatelj staranja i o kulturno-istorijskom nasleđu i o zaštiti nepokretne kulturne baštine.

- Mi smo imali u budžetu za 2024. godinu 44 miliona dinara za Karlovce. U ovoj godini taj iznos je bio 56 miliona, u sledećoj godini to je sto miliona i rast ovih davanja u prethodne tri godine govori koja je briga i posvećenost ovom zadatku koji smo dobili nakon usvajanja posebaog zakona o Sremskim Karlovcima - dodao je Selaković.

Za nastavak obnove kulturno-istorijskog nasleđa u Sremskim Karlovcima 100 miliona dinara 2026. godine

Ministar je podsetio je da je pre godinu dana doneta odluka da se uđe u kupovinu objekta za Kulturni centar u Sremskim Karlovcima a da je novac Ministarstvo kulture obezbedilo zajednički sa Pokrajinskom vladom.

- Karlovci su bili jedna od retkih opština bez kulturnog centra. Hvala i predsedniku Republike koji je shvatio važnost razvoja Sremskih Karlovaca - rekao je Selaković.

Naveo je da je Ministarstvo za ovu kupovinu izdvojilo 56 miliona dinara, a Pokrajina 60 miliona dinara, kao i da su projektu podršku dali i prethodni i sadašnji premijer Srbije Miloš Vučević i prof. dr Đuro Macut.

Prema rečima ministra kulture, opštini Sremski Karlovci biće preneta i sredstva za obnovu dodatnih fasada u Ulici Patrijarha Rajačića na brojevima 2 i 9, a trenutno se rade fasade na brojevima 3, 5 i 7.

Ministar kulture je poručio i da bi u budućnosti trebalo razmotriti ideju da Ministarstvo kulture bude upravo u Sremskim Karlovcima, na mestu gde je proglašena Srpska Vojvodina.