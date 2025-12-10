Slušaj vest

U Srbiji će ujutru i pre podne biti oblačno, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom pojavom magle, a u toku dana pretežno sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus tri stepena do četiri, a najviša od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti oblačno uz lokalnu pojavu magle. U toku dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od nule do četiri stepena, a najviša oko 14 stepeni.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana očekuje se stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama reka.

Do kraja sedmice magla i niska oblačnost će se zadržavati u toku celog dana, od četvrtka prvo u Vojvodini i na području Beograda, a od petka i u centralnoj i južnoj Srbiji, naročito po kotlinama i duž rečnih tokova, dok će na visokim planinama preovladavati sunčano vreme.

Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti sunčanih perioda i u nižim predelima.

Prema prognozi RHMZ, suvo i stabilno vreme produžava se tokom cele druge dekade decembra.

Bolja biometeorološka situacija

Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih osoba.

Oprez se i dalje savetuje astmatičarima,kao i srčanim i psihičkim bolesnicima. Moguća glavobolja.