Jutarnja magla i slab mraz, danas do 16 stepeni: RHMZ objavio detaljnu prognozu za narednih 7 dana, evo šta nas čeka
U Srbiji će ujutru i pre podne biti oblačno, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom pojavom magle, a u toku dana pretežno sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus tri stepena do četiri, a najviša od 10 do 16 stepeni.
U Beogradu će ujutru biti oblačno uz lokalnu pojavu magle. U toku dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od nule do četiri stepena, a najviša oko 14 stepeni.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana očekuje se stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama reka.
Do kraja sedmice magla i niska oblačnost će se zadržavati u toku celog dana, od četvrtka prvo u Vojvodini i na području Beograda, a od petka i u centralnoj i južnoj Srbiji, naročito po kotlinama i duž rečnih tokova, dok će na visokim planinama preovladavati sunčano vreme.
Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti sunčanih perioda i u nižim predelima.
Prema prognozi RHMZ, suvo i stabilno vreme produžava se tokom cele druge dekade decembra.
Bolja biometeorološka situacija
Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih osoba.
Oprez se i dalje savetuje astmatičarima,kao i srčanim i psihičkim bolesnicima. Moguća glavobolja.
Oprez učesnicima u saobraćaju.