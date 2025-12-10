Slušaj vest

Istraživanje Centra za razvoj građanskog društva "Protekta" pokazalo je da se 59 odsto mladića i 34 odsto devojaka, starosti od 15 do 18 godina, oprobalo u kocki ili se i dalje kocka.

Istraživač "Protekte" Milica Zlatanović kazala je da su uzorkom obuhvaćeni mladi iz Niša, Prokuplja, Leskovca, Pirota i Kuršumlije i da je ukupno anketirano 500 osoba.

"Podaci do kojih smo došli pokazuju da je kockanje rastući problem među mladima, a pri tom istraživanje je pokazalo i da su mladi svesni rizika u koji se upuštaju i znaju da kockanje može da dovede do velikih problema i do dugova", rekla je Zlatanović na predstavljanju rezultata istraživanja.

Prema njenim rečima 62 odsto anketiranih odgovorilo je da kockanje smatra ozbiljnim problemom, a oko 77 odsto odsto ispitanika je reklo da poznaje nekog vršnjaka koji se redovno kocka.

kockanje-ilustracija-1.jpg
Čak 77 odsto odsto ispitanika je reklo da poznaje nekog ko se redovno kocka. Foto: AP

"Kontradiktoran je podatak da su mladi svesni da kockanje možeda bude opasno i rizično, ali nastavljaju da se kockaju", izjavila je Zlatanović.

Dodala je da 69 odsto ispitanika ne zna kome treba da se obrati za pomoć, ukoliko ima problem sa zavisnošću od kockanja.

Psihijatar Vladan Radivojević ocenila je da su podaci istraživanja zabrinjavajući i da se svakodnevno neko javlja lekarima zbog lečenja od zavisnosti, a da je to ranije bila retkost.

"Naše društvo ni 2008. godine, a ni 2025. godine ne ulaže u pomoć ljudima koji imaju problem. Ne postoji organizovan sistem pomoći ovim ljudima, nego je na nivou motivacijskog potencijala kolega koji hoće da pomognu", izjavio je Radivojević.

(Kurir.rs/Beta)

