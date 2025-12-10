Slušaj vest

I pored brojnih apela, i dalje se dešavaju teške povrede izazvane korišćenjem pirotehničkih sredstava.

U susret praznicima, lekari upozoravaju da posledice mogu biti trajne i opasne po život.

Zabeleženi su brojni slučajevi teških povreda izazvanih petardama - jedan sedmogodišnjak ostao je bez delova prstiju, u Prijepolju je dečaku amputirana dva prsta, a zabeležen je i slučaj žene koja je usled petarde potpuno ogluvela.

I pored apela, rizične situacije se ponavljaju.

U Prijepolju su dečaku amputirana dva prsta Foto: Shutterstock

- Počinje još jedan period novogodišnjih praznika, mi smo tu i spremni smo da pomognemo. Nadam se da će ove godine broj povređenih biti manji - rekao je doktor Ninoslav Begović iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić".

I dalje je, kaže, najveći izazov kako apelovati na ljude da do povreda uopšte ne dođe.

Neadekvatno rukovanje

- Lekari su tu da pomognu, ali najbolje je da se ovakve situacije uopšte ne dogode - rekao je doktor Begović.

Ističe da su povrede najčešće na licu i šakama – delovima tela koji su najbliži eksplozivnoj napravi.

- Da li dođe do povrede zbog neispravnosti petarde ili neadekvatnog rukovanja - teško je reći. Najčešće su to opekotine, rasekotine lica i ruku, kao i lacerokontzne rane na ekstremitetima. Teže povrede dovode do gubitka delova tela – jagodica, prstiju, pa čak i cele šake - kaže Begović.

Podseća da su petarde danas snažnije nego ranije, što povećava rizik.

- Bilo je i slučajeva amputacija. Vidimo i manje povrede, ali i one veoma ozbiljne - naveo je doktor.

Kao jedan od najtežih perioda izdvojio je Novu godinu od pre dve godine.

- Te noći smo imali četiri pacijenta sa ozbiljnim povredama, nedostacima delova prsta ili palca. Palac je veoma važan - čini više od 60 odsto funkcije šake. Ako dete od deset godina izgubi palac, on je invalid za ceo život - rekao je doktor.

Prva pomoć

Foto: Shutterstock

Begović objašnjava šta roditelji mogu da urade dok stigne stručna pomoć.

"Ako postoji krvarenje, treba ga zaustaviti, staviti hladnu oblogu ili sterilnu gazu, uviti ranu i što pre se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi", rekao je doktor Begović.

Institut dežura tokom praznika - 31. decembra, 1. i 7. januara.

"Neki pacijenti završe na ambulantnom lečenju, ali neki budu hospitalizovani i po dve nedelje. To su prljave rane, rizik od infekcije je veliki, a zarastanje dugo traje", istakao je doktor.

Apel roditeljima

Najmlađi pacijenti bili su starosti tri ili četiri godine, jer su im stariji u ruke davali zapaljenu petardu. Zato je poruka lekara jasna.

"Glavna ideja je da i dalje apelujemo na roditelje, braću, sestre, dede i bake - da deca ne koriste petarde. Bez obzira na spretnost, posledice su velike, trajne i ponekad opasne po život", naglasio je doktor Begović.

Novogodišnje slavlje, upozorava, ne bi smelo da završi u bolničkim sobama.