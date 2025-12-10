Slušaj vest

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da je u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom tako što će od 12. decembra 2025. do 11. januara 2026. godine, raditi petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova.

- Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj - navodi se u saopštenju MUP.

