Granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom od 12. decembra 2025. do 11. januara 2026. godine, radiće petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa.
Produženo radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi-Ašothalom: Evo kada će biti moguć prelaz i na koje grupe putnika se odnosi!
Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da je u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom tako što će od 12. decembra 2025. do 11. januara 2026. godine, raditi petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova.
- Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj - navodi se u saopštenju MUP.
