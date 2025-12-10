Slušaj vest

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije ukazao je danas da u svetu u kojem se ljudska prava sve češće gaze silom, ekonomskim pritiscima i političkim ultimatumima, Srbija mora ostati država koja štiti čoveka a ne interes jačih nad slabijima, i istakao da se jedinstvo države ne gradi zatvaranjem i isključivošću već dijalogom, odgovornošću i međusobnim uvažavanjem.

U autorskom tekstu povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji je dostavio Kuriru, Ibrahimović ističe da ovaj dan obeležavamo u vremenu kada su osnovna prava i slobode širom sveta ozbiljno dovedeni u pitanje.

- Ratovi, globalne krize, rast netrpeljivosti i duboke društvene podele pokazuju da ljudska prava više nisu podrazumevana vrednost, već ideal za koji se mora odgovorno, strpljivo i dosledno boriti - navodi Ibrahimović i naglašava da upravo zato današnji dan ima veću težinu nego ikada ranije:

-U svetu u kojem se danas ljudska prava sve češće gaze silom, ekonomskim pritiscima i političkim ultimatumima, Srbija mora ostati država koja štiti čoveka, a ne interesa jačih nad slabijima. Jer država koja odustane od zaštite čoveka, odustala je i od svoje budućnosti.

Prema njegovim rečima, Srbija pripada univerzalnom vrednosnom okviru zaštite ljudskog dostojanstva i svoju državnu politiku gradi na principima slobode, ravnopravnosti i pune zaštite osnovnih ljudskih prava.

-Bez pravne sigurnosti, jednakosti pred zakonom i poverenja građana u institucije nema ni stabilnog društva ni snažne države - kaže Ibrahimović.

On navodi i da u savremenim međunarodnim okolnostima, poštovanje ljudskih prava postaje i pitanje državne odgovornosti i međunarodnog kredibiliteta.

-Države koje dosledno štite prava svojih građana jačaju sopstveni suverenitet, stabilnost i ugled. Srbija ostaje posvećena tom putu uprkos svim izazovima - naglasio je Ibrahimović.

Kako je naveo, kao multietnička i multikulturna država u osetljivom regionalnom prostoru, Srbija ima posebnu odgovornost da odnose između većinskog naroda i nacionalnih manjina gradi na poverenju, partnerstvu i punoj ravnopravnosti.

-Nacionalne manjine nisu teret, već bogatstvo Srbije i važan faktor unutrašnje stabilnosti, ali i most saradnje sa regionom -- ističe Ibrahimović.

On ukazuje i da se jedinstvo države ne gradi zatvaranjem i isključivošću, već dijalogom, odgovornošću i međusobnim uvažavanjem.

-Srbija ostaje posvećena međunarodnim standardima ljudskih prava, unapređenju regionalne saradnje i evropskom putu, jer samo tako može da obezbedi trajnu stabilnost, razvoj i sigurnu budućnost za sve svoje građane - zaključio je Ibrahimović.