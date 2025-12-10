Slušaj vest

Jeziv incident dogodio se u prostorijama jedne srednje škole u Beogradu, kada je maloletni učenik zapretio nastavnici, ali i celom razredu.

Do ovog incidenta je došlo je u ponedeljak kada je maloletnik pomislio da će dobiti lošu ocenu.

Tada je, kako se sumnja, prvo uputio pretnje svojoj nastavnici, a potom i drugovima iz razreda, izazvavši strah i paniku među decom.

- Učenik je ustao i rekao: "Pucaću ti u glavu ako dobijem jedan", a zatim se okrenuo ka razredu i zapretio svojim školskim drugovima da će ih "zaklati" - ispričao je izvor blizak slučaju.

Nastavnica je odmah reagovala i incident je prijavljen nadležnima, a obavešteni su i roditelji maloletnog dečaka.