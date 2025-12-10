Slušaj vest

Donor sperme koji je nesvesno nosio genetsku mutaciju koja drastično povećava rizik od malignih oboljenja postao je biološki otac najmanje 197 dece širom Evrope, pokazala je velika istraga 14 javnih servisa.

Sperma ovog muškarca korišćena je u 67 klinika za vantelesnu oplodnju u 14 država. Na mapi koju je objavio BBC vidi se da je sperma poslata i u Mađarsku i Srbiju.

Neka deca već umrla

Utvrđeno je da deo dece rođene iz ove donacije ima mutaciju koja dramatično povećava verovatnoću razvoja tumora tokom života. Neka od te dece već su preminula, dok će samo mali broj onih koji nose mutaciju izbeći maligno oboljenje.

Evropska banka sperme iz Danske saopštila je da donator i članovi njegove porodice nemaju simptome, kao i da je mutacija neotkriva klasičnim genetskim testiranjem. Nakon saznanja o riziku, donor je odmah blokiran. Iz banke navode i da je njegova sperma "u nekim zemljama korišćena više nego što bi smelo".

Kako je sve počelo?

Prva doniranja dogodila su se još 2005. godine, dok je muškarac bio student. Iako je bio zdrav i prošao sve medicinske provere, deo njegovih reproduktivnih ćelija nosio je mutaciju TP53 gena, ključnog u sprečavanju formiranja kancerogenih ćelija. Mutacija nije postojala u čitavom organizmu, već u do 20 odsto spermatozoida, ali svako dete nastalo iz takve ćelije nosi mutaciju u svakoj ćeliji tela.

Bolest povezana sa ovom mutacijom poznata je kao Li-Fraumeni sindrom (Li-Fraumenijev sindrom) i nosi do 90 odsto rizika od razvoja raka, naročito u detinjstvu.

Genetičarka za tumore Kler Ternbul sa Londonskog instituta za istraživanje raka, izjavila je:

- To je užasna dijagnoza, izuzetno teška za porodice. Život sa tim rizikom je razarajuć.

Pacijenti moraju svake godine da rade magnetnu rezonancu celog tela i mozga, kao i redovne ultrazvuke abdomena. Mnoge žene preventivno uklanjaju dojke radi smanjenja rizika.

Prava cifra mnogo veća

Na početku istrage lekari su pratili 67 dece, kod 23 je pronađena mutacija, a desetoro je već imalo dijagnozu raka. Međutim, BBC sada otkriva da je broj značajno veći: najmanje 197 dece, uz mogućnost da je cifra veća jer nedostaju podaci iz pojedinih država.

Genetičarka Edviž Kasper (Edwige Kasper) iz Univerzitetske bolnice u Ruanu ističe da su posledice ozbiljne:

- Mnogoj deci je već dijagnostikovan rak, neka su imala dva različita tumora, a neka su umrla vrlo rano.

I Srbija na listi

Iako se sperma nije prodavala u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji, utvrđeno je da su britanske porodice koristile ovu donaciju u Danskoj, dok su klinike u Mađarskoj i Srbiji dobile određene količine, što znači da su i porodice u regionu potencijalno pogođene.

i Srbija na mapi zemalja u kojima je poslata sperma sa genskom mutacojom Foto: Printscreen/ BBC

BBC je objavio mapu na kojoj su prikazane zemlje kojima je ovaj uzorak poslat, a među njima se nalazi i Srbija.

Izostanak globalnih propisa

Nema međunarodnog zakona koji ograničava broj dece po donoru. U Belgiji, na primer, sperma jednog donora može se koristiti za najviše šest porodica, dok je u ovom slučaju 38 različitih žena rodilo 53 dece u Belgiji - što je samo deo ukupnog broja.

Evropska banka sperme priznala je prekoračenja i navela da je otvorila razgovore sa nadležnim institucijama u Danskoj i Belgiji.

Kurir.rs/ Mondo/ BBC News