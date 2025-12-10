Slušaj vest

Ona je u svojoj objavi koja je stigla na imejl adresu redakcije Kurira napisala sledeće:

"Dragi prijatelji,

Obraćam vam se u ime porodice i prijatelja Nemanje, najboljeg druga mog sina, koji se bori sa teškim oblikom karcinoma. Nemanja ima samo 20 godina, a već se suočava sa izazovom koji niko ne bi trebalo da doživi.

Kako bi imao šansu za život, potrebne su mu hitne medicinske intervencije u Nemačkoj i Rusiji, koje uključuju specijalizovane tretmane i terapije koje trenutno nisu dostupne u našoj zemlji.

Svi znamo koliko je mladost dragocena, a Nemanja zaslužuje priliku da nastavi svoj život, školovanje i snove. Vaša pomoć može napraviti ogromnu razliku.

Ako ste u mogućnosti, pozivamo vas da uplatite donaciju na tekući račun sa fotografije, primalac je NEMANJA PEŠUT, INĐIJA, R.SRBIJA.

Svaka donacija, bez obzira na iznos, znači neprocenjivo mnogo – ne samo za Nemanju, već i za njegovu porodicu koja prolazi kroz izuzetno teško vreme.

Hvala vam od srca na pažnji, podršci i deljenju ove objave. Zajedno možemo učiniti da Nemanja dobije šansu za život.

Unapred se zahvaljujem i srdačno Vas pozdravljam!", napisala je Vesna uz apel da pomognemo Nemanji da dobije šansu za život.