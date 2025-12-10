Slušaj vest

Bez obzira na različitost, decembarski dani su gotovo svuda u svetu rezervisani za ukrašavanje jelke, dekorisanje kuća, dvorišta, trgova, ulica.

Raskošna novogodišnja rasveta i instalacije na javnim površinama u gradu podsećaju da praznici stižu. Počelo se i sa dekoracijom izloga, koja je poslednjih godina veoma maštovita i bogata. Nekada nije bilo velikog izbora, pa su se isti ukrasi koristili godinama. Danas se menjaju, u zavisnosti od ambijenta i trendova.

Građani o tome kažu:

- Evo sad smo krenule da nađemo neke nove, sad je za nju to zanimacija i mislim da je više zbog nje nego zbog nas, mi smo prošli tu fazu, ali sada pričamo o Deda Mrazu, pričamo bajke tako da smo sada u toj fazi, nadam se da će kuća biti lepo ukrašena."

- Imam par ukrasa koji su vredniji i koje volim da upotrebim ponovo, ali se uvek kupi i po neki novi.

- Uvek ima nekih starih koji podsećaju na ono što je bilo, a mora da bude i novih. Znate kako, Nova godina je za sve ljude novi početak, svi se nadamo i verujemo u nešto bolje, tako da u skladu sa tim sređujemo, čistimo, spremamo da uđemo novi, svetliji, valjda će tako i da bude."

Kupovna groznica se polako zahuktava. Kineske robne kuće su najposećenije zbog asortimana koji se nudi. U zavisnosti od kvaliteta, cene se kreću od 100 dinara za skromnije ukrase, do par hiljada, koliko koštaju novogodišnje jelke. Izbor je veliki i u drugim trgovinama.

Jelena Gešović, trgovina "Uradi sam", dodaje: "Interesovanje je iz dana u dan sve veće i veće. Imamo popust novogodišnjih proizvoda koji je krenuo od 8.12. i traje do 31.12. Imate jelke u svim veličinama, ukrase za jelke, Deda Mraza, svašta nešto što treba za Novu godinu."

Staklene kugle, svilene bombone, šišarke, krep papir i svećice na prirodnim jelkama, deo su nekih prošlih vremena. Danas je izbor novogodišnjih ukrasa mnogo veći, ali su simbolika i praznični duh ostali nepromenjeni.