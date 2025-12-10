Kurir televizija je, prema podacima o merenju gledanosti agencije Nielsen, u utorak, 9. decembra, bila najgledanija kolažna kablovska televizija na totalu.

Ponosni smo na postignute rezulatate. Dosadašnji program učinio nas je prvima, a ono što sledi, zasigurno će nam dodatno učvrstiti poziciju. Budite i dalje uz nas.