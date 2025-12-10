Slušaj vest

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar danas je uručio ugovore o radu novoj grupi zdravstvenih radnikakoji se u našu zemlju vraćaju iz inostranstva, preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja.

Milan Stanković, medicinski tehničar iz Norveške, pridružiće se timu medicinara u Domu zdravlja Paraćin, dok će medicinske sestre iz Nemačke Marina Crnjaković i Marijana Dumić raditi u domovima zdravlja u Mladenovcu, odnosno Prijepolju. Sestre Stanojević, Nataša i Vesna, nakon Nemačke radiće u Kruševcu, a pojačanje je dobio i Zdravstveni centar Gnjilane koji će zaposliti dr Bojana Stojkovića i Slobodana Zlatanovića.

Jovana Stanković, fizioterapeut iz Nemačke, nastavlja svoju karijeru u ZdravstvenUgovor o radu dobio i dr sa Mauricijom centru Aleksinac, a nakon više godina boravka i rada na Mauricijusu, u Univerzitetski Klinički centar Srbije dolazi dr Zoran Trifunović, specijalista vaskularne hirurgije. Posao su dobile i Ivana Miletić, radni terapeut iz Nemačke, koja će raditi u Kliničkom centru Niš, kao i Irena Jovanović, koja će Nemačku zameniti Donjim Milanovcem.

Lončar sa novom grupom medicinara koji su se vratili iz inostranstva Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministar Lončar je, tom prilikom, istakao da povratak naših medicinara iz dijaspore predstavlja veliki korak ka jačanju i modernizaciji našeg zdravstvenog sistema.

- Ponosni smo što su naši zdravstveni radnici, sad već više od 200 njih, koji su stekli dragoceno iskustvo u inostranstvu, odlučili da se vrate i doprinesu razvoju naše zdravstvene zaštite. Njihovo znanje i iskustvo, uz nastavak ulaganja države u medicinsku opremu i infrastrukturu, biće od ključne važnosti za poboljšanje usluga koje pružamo našim građanima, kao i za modernizaciju našeg zdravstvenog sistema. Verujem da će oni, zajedno sa svojim kolegama, doprineti daljem razvoju i unapređenju zdravstva Srbije - istakao je Lončar