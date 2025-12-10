Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Ključno pitanje, na koje će gosti pokušati da daju odgovor, jeste – Koliko ima Jugoslovena u republikama nekadašnje SFRJ?

Gosti su:

Dragoslav Bokan - predsednik Instituta za nacionalnu strategiju

prof. dr Vesko Drašković - Strateški centar za vitalnost nacije

Vladan Glišić – advokat

Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!