KOLIKO IMA JUGOSLOVENA U REPUBLIKAMA NEKADAŠNJE SFRJ? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Ključno pitanje, na koje će gosti pokušati da daju odgovor, jeste – Koliko ima Jugoslovena u republikama nekadašnje SFRJ?
Gosti su:
Dragoslav Bokan - predsednik Instituta za nacionalnu strategiju
prof. dr Vesko Drašković - Strateški centar za vitalnost nacije
Vladan Glišić – advokat
