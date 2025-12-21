Slušaj vest

Živeći brzo, neretko zanemarujemo one znakove kraj puta koji jasno ukazuju gde je pogrešno skretanje. Svesni da život kratko traje, ni ne pokušavamo da se vratimo na ispravan put.

Nekada se za ljude koji umiru sa 70 godina govorilo da su mogli još živeti, nisu to nikakve godine, a danas molimo Boga da dočekamo penziju. Prava je retkost čuti da je neko dočekao poznu starost i umro "od smrti", odnosno da mu se organizam usled godina iscrpeo

Savremeni način života napravio disbalans

Prof. dr Nebojša Knežević, anesteziolog i psihoterapeut govorio je o tajni mentalnog zdravlja, koje je usko povezano sa fizičkim zdravljem:

- Mentalno bez fizičkog zdravlja ne može, i obrnuto. Bilo kakav problem i promena u fizičkom zdravlju dovode do mentalnhih poremećaja i obrnuto. Ukoliko ne sagledamo i jedno i druge zajedno, ne možemo da pričamo o izlečenju bolesti. Bez sagledavanja te celine nema izlečenja. Sve oko nas se promenilo, samo 50 godina unazad se živelo totalno drugačije - kaže knežević i dodaje:

- Ljudi su živeli po tom biološkom satu, ustajali na vreme, išli u krevet kad padne mrak, bili su fizički aktivni, nije bilo televizije i telefona i društveni odnosi su bili jači. Danas imamo posao, zahteve na poslu, pritisci sa strane, savremeni način život je napravio disbalans u našem telu. Imamo ljude koji umiru jako mladi, a da ne pričamo koliko je porastao broj karcinoma. Teško je naći dijagnozu koja nema psihičke uzroke ili posledice

Hroničan stres u savremenom svetu

Briga o sebi nije luksuz, već osnova zdravog života. Šetnja, fizička aktivnost, odmor, druženje, razgovor sa dragim ljudima ili stručnom osobom - sve to jača i telo i um. Kada vodimo računa o svom mentalnom stanju, imamo više energije za svakodnevne izazove, a kada se bavimo svojim telom, osećamo se jače i u glavi. Knežević ističe da sve više ljudi umire od bolesti a retko da čujemo da je neko umro "od starosti":

- Hronični stres ostavlja traga na organizam. Dolazi do autoimunih reakcija i imate niz bolesti koje su u porastu. A glavni problem jeste disbalans. Ranije se sporije živelo, više se vremena provodilo napolju, za razliku od danas kad sve manje imamo vremena da provodimo napolju. Totalno smo izgubili kompas - kaže Knežević i dodaje da je savremeni čovek sklon intant rešenjima:

- Često pacijenti ne pitaju za cenu da im se otkloni bol. Svi žele da momentalno budu zdravi. Ono što mora da se desi i što je važno za fizičko i mentalno zdravlje jeste proces i to ne može preko noći. Ne postoji nikakva magična tableta i to je ono što nas tera da radimo na sebi i da uspemo da se konektujemo sami sa sobom, svojim srcem i emocijama. Stalno jurimo za materijalnim bogatstvom, uvek nam treba više i tu granice nema. Multimilioneri su itekako nesrećni ljudi.

