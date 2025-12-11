Slušaj vest

Njegova postojanost i danas se prepričava. Ovaj se karmin danima nije skidao. Nisu pomagali ni sapun, ni trljanje peškirom.

Na mreži X jedna je korisnica pitala ljude da li ga se sećaju. Usledila je "gomila" komentara!

Sudeći po njima, dobro ga se sećaju i muškarci. "Koristio! Da sestra ne zna", napisao je jedan korisnik.

"Stavlja se lako, ne skida se nikako", "Moja majka i sad traga za njim", "Moja sestra se bila iscrtala tim ružem po licu, pre 34 godine, mati joj ribala lice 7dana",

"Ni truleks krpom, ni vimom ne može da se skine", "Mnogo dece je zbog ovog karmina dobilo neopisive batine. Ne skida se, a u školu ne smeš našminkana", bili su neki od komentara na koje je podsetila jedna Bilja u popularnoj Fejsbuk grupi "Niste znali".

Da li se i vi sećate zelenog karmina?