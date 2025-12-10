Slušaj vest

Rezultati ispitivanja keramičkih šolja na tržištu Srbije pokazuju prekomernu migraciju teških metala olova i kadmijuma, saopštile su organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije iz Srbije i Arnika iz Češke.

U izveštaju "Gutljaj koji teže pada" se navodi da od 30 testiranih šolja pet, odnosno 17 odsto, nije ispunilo zahteve važećeg Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

Kod dva uzorka dokazane su, kako se naglašava, nedozvoljene vrednosti migracije olova i kadmijuma, "kod dva uzorka samo olova i kod jednog uzorka samo kadmijuma".

- U nekoliko slučajeva vrednosti migracije olova bile su desetine puta veće od maksimalno dozvoljenih.Olovo i kadmijum potiču prevashodno od pigmenata boja koje se koriste za bojenje i dekorisanje predmeta od keramike - ističe se u saopštenju.

Ukazuje se da su keramičke šolje kupljene u prodavnicama širokog asortimana, specijalizovanim prodavnicama za opremanje domaćinstva, knjižarama, suvenirnicama, kineskim radnjama, zanatsko-umetničkoj radionici, ali i onlajn – sa popularnih platformi i putem instagram naloga prodavaca.

- Laboratorijska ispitivanja obavio je Institut za javno zdravlje 'Dr Milan Jovanović Batut' tokom avgusta i septembra, akreditovanom metodom - zaključuje se u saopštenju Alhema.